Tania Rincón reveló que su encuentro con Luz María no fue agradable: “Una falta de respeto”

La “Empresaria Multimillonaria” fue acusada de fraude y usuarios de redes sociales la cancelaron por supuestos actos homofóbicos que habría cometido durante su visita a México

Tras la polémica que desató María José Villavicencio -mejor conocida como Luz María o La empresaria multimillonaria por sus personajes de YouTube- durante su reciente visita a México, sigue sumando testimonios negativos en su contra por la supuesta actitud que habría tomado en algunas entrevistas que cedió para distintos medios nacionales, entre ellos, La Caminera.

Fueron los propios conductores del programa radiofónico quienes se sinceraron al respecto durante una reciente emisión. Pablo Chagra -creador de contenido para TikTok– visitó la cabina de Exa para platicar sobre algunas polémicas que en los últimos días han resonado con fuerza en redes sociales; fue bajo este contexto que cuestionó a Tania Rincón sobre su encuentro con la controversial ecuatoriana.

“A mí me dijeron que aquí se había portado grosera” comenzó el tiktoker, a lo que la también conductora de Hoy respondió:

No quiero ser liosa, pero… a mí me parece una falta de respeto que si estás llegando a un lugar donde te van a entrevistar, llegues y antes que otra cosa se tiene que saludar y no llegas hablando por teléfono ignorando a la gente que te está esperando.