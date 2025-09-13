Se confirmó la lesión de Exequiel Palacios y es una mala noticia para la Selección Argentina

Con el calendario por Eliminatorias Sudamericanas completo y la clasificación asegurada, la Selección Argentina comenzará su preparación oficial para el Mundial 2026 con una tanda de amistosos que se llevarán adelante en octubre y noviembre. Sin embargo, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni recibió malas noticias: no podrá contar con Exequiel Palacios para dichas convocatorias.

Tal como informó el Bayer Leverkusen, el volante (que disputó 15 minutos ante Frankfurt por la Bundesliga) sufrió una lesión en el tendón muscular del aductor derecho. Por lo tanto, se perderá lo que resta de la temporada y regresará a las canchas, en principio, a comienzos de 2026.

Exequiel #Palacios será baja hasta principios del año que viene debido a una lesión muscular en el aductor derecho. ¡Te deseamos una pronta recuperación, Pala! #SomosBayer04 pic.twitter.com/r0HX5rprB1

El mediocampista (que figuró en la última convocatoria del entrenador campeón del mundo) sumó 16 minutos ante Venezuela y permaneció en el banco frente a Ecuador. Luego, regresó a Alemania, donde fue titular y debió ser reemplazado por uno de sus compañeros antes del cuarto de hora.

«Mantené la cabeza en alto, Pala», rezó el club en sus redes sociales oficiales tras dar a conocer los detalles del parte médico. Inmediatamente, el posteo se llenó de comentarios de aliento de hinchas y simpatizantes que no tardaron en desearle una pronta recuperación.

La lesión de Exequiel Palacios en Leverkusen

Apenas iban 15 minutos del partido entre Bayer Leverkusen y Eintracht Frankfurt por la tercera fecha de la Bundesliga y llegaron malas noticias: Exequiel Palacios tuvo que salir por lesión.

El volante argentino (que venía retomando su mejor nivel tras varios problemas físicos durante la temporada pasada) salió de la cancha para ser atendido por los médicos.

Aunque se retiró por sus propios medios y fue sustituido por Aleix García, los estudios confirmaron que se perderá lo que resta del año.