Sadir inauguró la Escuela Primaria N° 211 «Gendarmería Nacional» en Olaroz Chico

El nuevo establecimiento cuenta con espacios destinados a Nivel Inicial y Primario, cocina, depósito, secretaría, dirección y albergues para estudiantes y docentes, brindando mejores condiciones para el desarrollo educativo de niñas y niños de la comunidad.

Asimismo, el gobernador valoró el acompañamiento de la comunidad educativa y el aporte del sector minero al desarrollo de la región. “Olaroz creció de una manera increíble y esta escuela sigue contribuyendo a ese desarrollo”, sostuvo.

El Gobierno de Jujuy ratifica el compromiso con la educación

Por su parte, la ministra Daniela Teseira señaló que se trata de “una escuela muy esperada por esta comunidad” y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con la educación pública. “Las escuelas se van a seguir construyendo y vamos a continuar realizando reparaciones integrales para que nuestros estudiantes tengan espacios adecuados”, afirmó.

La directora de la institución, Celia Rivero, destacó la importancia histórica de la inauguración y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial. “Es un día muy significativo para toda la comunidad educativa. Esta escuela brinda oportunidades, contención y calidez para nuestros niños”, expresó.

Actualmente, la institución alberga a 49 estudiantes de nivel inicial y primario, incluyendo alumnos que hacen uso del sistema de albergue de acuerdo a las necesidades familiares.

La jornada estuvo marcada por la emoción de estudiantes, docentes y familias, quienes celebraron la concreción de una obra fundamental para el presente y futuro de Olaroz Chico.