Ricardo Darín y Florencia Bas: un comienzo explosivo, crisis, separaciones y una historia de amor a prueba de todo

Se conocieron de casualidad, cuando Darín todavía era pareja de Susana Giménez, de quien hoy son íntimos amigos los dos; a punto de cumplir 34 años de casados, celebran esa especial mezcla de amor, sintonía y humor todos los días

Cuando Ricardo Darín conoció a Florencia Bas, todavía estaba en pareja con Susana Giménez, eran la gran dupla del momento, copaban los teatros y tapas de revistas y llevaban nada menos que ocho años juntos. En ese entonces, de hecho, Susana y Ricardo protagonizaban Sugar, con mucho éxito, en el Lola Membrives .

Florencia tenía 18 años, estudiaba traductorado de inglés y suspiraba, como muchas mujeres, por ese galán de ojos color cielo y sonrisa contagiosa. Una noche, a finales de 1987, Florencia y Ricardo se cruzaron por primera en la esquina de Corrientes y Talcahuano.

Ella estaba con una amiga, comiendo una pizza, y él salía del teatro y también fue a la pizzería. Dicen los testigos de esa noche que no se podían sacar los ojos de encima, pero el encuentro no fue más que eso, una suma de miradas y sonrisas. Un tiempo después volvieron a cruzarse: el destino o las ganas de verse otra vez provocaron un nuevo encuentro en un bar cercano al teatro. En esa oportunidad, Darín no se resistió a la sonrisa de ella, se acercó y galantemente le dijo, “¿Bailamos?” . Fue el inicio de una historia de amor de casi 34 años y dos hijos en común.

Hace un tiempo Ricardo Darín recordó esa primera vez que vio a su mujer: “¡Cómo no me voy a acordar! Era una cosa radiante que iba caminando por la calle . No me pude resistir. Yo creo que el sentido que más desarrollado tengo es el olfato. No solo que no me equivoqué, sino que he tenido y sigo teniendo mucha, mucha suerte. Ella, por suerte, no me aceptó enseguida y eso me gustó más, todavía. Es más, ¡me confesó que yo mucho no le gustaba! No era fan ni nada por el estilo. Juntos pudimos armar lindo un equipo con el Chino y con Clara. La verdad es que los vemos a ellos y cada vez estamos más orgullosos”.

La actriz René Roxana, mamá de Ricardo Darín, contó durante una entrevista su propia versión de aquel primer encuentro: “Ricardo estaba tomando un café y Flor pasó varias veces por la vereda porque buscaba un teléfono para hacer una llamada. Ricardo se levantó, se paró delante de ella y le dijo: ‘estoy enamorado de vos y te vas a casar conmigo’. Todavía estaba con Susana cuando conoció a Flor. Y lloró por Susana”, aseguró.

Como fuera, lo que sí es evidente que Susana no guarda ningún rencor de aquel comienzo, de hecho al día de hoy siguen siendo los tres grandes amigos. Cinco cinco meses después de haberse conocido, Darín y Bas se casaron. Fue el 18 de abril de 1988. Y en enero de 1989 nació el primer hijo de la pareja, Ricardo Mario, que es actor y a quien todos conocen hoy como el Chino. Cinco años después nació Clara, que trabaja como diseñadora de indumentaria.

La gran separación

Como ellos mismo han contado, la pareja sorteó varias crisis pero hubo una que los separó durante dos años, antes de que volvieran a apostar otra vez al amor. Fue en 1999 y sobre ese momento, Darín contó: “Era preferible poner distancia y no quedarse aferrado a algo que no funcionaba porque entonces el deterioro hubiese sido inevitable. Nosotros tomamos distancia en el momento justo y ni siquiera llegamos a discutir. Fue todo muy amoroso. No fue una decisión sólo mía, sino que a los dos nos pasó lo mismo y nos dimos cuenta de que conocernos y estar juntos era lo mejor que nos había pasado en la vida. Sufrí muchísimo esa separación, a pesar de que también la pasé muy bien. Y a ella le sucedió lo mismo”, se sinceró.

Se reconciliaron dos años después y desde entonces se muestran juntos y felices. Alguna vez el actor hizo referencia a ese momento y dijo que ninguno de los dos pidió detalles de lo sucedido mientras no estuvieron juntos: “Estoy convencido de que es bueno mantener tus zonas privadas. Si no hay secretos y la entrega ante la coyuntura matrimonial es absoluta, quedás indefenso”, arriesgó.