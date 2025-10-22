Revelaron por qué Mariana Lens, la argentina que desapareció en Mallorca, se alejó de su familia

La joven de 26 años había perdido contacto con sus allegados hacía ocho días, tras viajar a España por una oferta laboral como niñera.



Finalmente, tras ocho días de angustia, apareció Mariana Lens, la joven argentina que había perdido contacto con su familia tras haber viajado a Mallorca por una oferta laboral. Su madre temía que hubiera sido secuestrada por una red de trata de personas, pero en las últimas horas la Policía española se comunicó para avisar que se encontraba en una comisaría y «está bien”.

Durante las primeras horas de este miércoles, la mamá de la joven de 26 años recibió el llamado y partirá este mediodía rumbo al Viejo Continente para reencontrarse con su hija y constatar que se encuentre en perfecto estado.

“Me llamaron, me dijeron que estaba en la comisaría y que cuando llegue los llame, nada más. Es una buena noticia. La Policía que busca a los ciudadanos extranjeros se comunicaron conmigo para darle la noticia. No tengo más nada para decir. Es un alivio. Espero poder encontrarme con ella, tendremos que hablar y veremos”, indicó Gabriela ante la prensa.

Por su parte, el medio local Mallorca Diario informó que Policía Nacional confirmó que la joven argentina fue “localizada en perfecto estado”. Se descartó, al mismo tiempo, una desaparición forzosa. “La ausencia fue voluntaria y en ningún momento estuvo retenida ni en situación de riesgo”, precisaron.

Argentina desaparecida en Mallorca: revelan por qué Mariana Lens se alejó de su familia

Paola Mariana Lens había viajado a España por una oferta laboral y desde el 14 de octubre había perdido contacto con su familia bloqueándolos de las redes sociales e incluso de las redes sociales.

Sin embargo, tuvo contacto con algunos de sus amigos con mensajes que los inquietaron por su tono de voz. Además, si bien envió fotos, nunca compartió su ubicación. “Amiga, están todos muy preocupados a un extremo muy fuerte. Haceles una videollamada para que te vean y sepan que estás bien, porque están movilizando a la Policía allá y a mí también me re preocuparon. Háblame apenas veas esto, no cortes, por favor, te lo pido”, le reprochó durante una madrugada.

La respuesta llegó a las 8:30, donde explicaba que “en este momento necesito tomar distancia de la familia”: “No es por un hecho puntual ni con intención de generar conflicto, sino porque necesito enfocarme en mi bienestar emocional y en construir un espacio más sano para mí. Les pido que respeten este límite sin buscar contactarme por ahora. No estoy buscando explicaciones, discusiones ni respuestas. Esta decisión no pretende herir a nadie, pero es necesaria para mí en este momento. Cuando sienta que estoy lista para retomar el contacto lo haré. Hasta entonces, el silencio no es contra ustedes, sino a favor mío”. Con esa respuesta se cree que la joven quería alejarse de su familia por decisión personal.

Por su parte, Dolores Lens, la hermana de Mariana, relató que “el jueves le mandé otro mensaje y no le llegó. Nos dimos cuenta el viernes que ya no tenía WhatsApp porque ponía para compartir contacto y decía ‘Invitar a WhatsApp’”. “Después nos dimos cuenta que nos había bloqueado a todos, hasta amigos de mi amigo, de mi hermano, todos”, relató.

Además, aseguró que desde el martes 14 Mariana no mantiene contacto con ningún familiar. “Pensamos que es un caso de trata de personas. Ayer (por el martes) hemos visto que un mensaje estaba hecho con inteligencia artificial y que los audios pueden estar truchados, o que la obliguen a decir ciertas cosas”, denunció.