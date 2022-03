Qué es de la vida de los jóvenes Forrest y Jenny, de la película Forrest Gump

Luego del éxito cosechado en 1994 con el film ganador del Oscar de Robert Zemeckis, los actores Michael Conner Humphreys y Hanna Rose Hall tomaron rumbos muy distintos en sus vidas

Si bien es imposible no pensar en Tom Hanks cuando se habla del film de Robert Zemeckis, Forrest Gump (adaptación con muchos y acertados cambios de la novela de Winston Groom por parte del guionista Eric Roth), lo cierto es que hay muchos fotogramas a través de los cuales otros actores del enorme elenco marcaron a fuego el inconsciente colectivo. Entre ellos, los entonces pequeños Hanna Rose Hall y Michael Conner Humphreys, quienes interpretaron a los jóvenes Jenny Curran y Forrest Gump, protagonistas de secuencias memorables, desde aquella que inmortalizó el “Corre, Forrest, corre” hasta esa temprana declaración de amor que surge en ese encuentro en el colectivo escolar con la frase “Jenny y yo éramos como pan y mantequilla”.

Tras el rotundo éxito del film ganador del Oscar , los niños actores tomaron rumbos distintos en sus vidas, pero siempre con un factor en común: el grato recuerdo que conservan del rodaje de un largometraje icónico.

Hanna Hall se enamoró de la actuación al debutar con el film de Zemeckis. Por lo tanto, comenzó a desarrollar una prolífica carrera. Luego de su trabajo en Forrest Gump, al año siguiente ya era seleccionada para formar parte de Goldilocks and the Three Bears. Sin embargo, no fue hasta el año 1999 que su nombre resonó con más fuerza en la industria cuando Sofia Coppola la eligió para personificar a la menor de las hermanas Libson (Cecilia) en la adaptación de la novela de Jeffrey Eugenides, Las vírgenes suicidas . De allí en adelante no dejó de trabajar, y lo hizo en films como Halloween de Rob Zombie, American Cowslip de Mark David y Radio Free Albemuth de John Alan Simon, entre otros.

Al mismo tiempo, Hall participó de diversos cortometrajes, como The Meeting Place y Another Skin, antes de integrar el elenco del que sería su último film hasta la fecha: Dying for the Crown, estrenado en 2018. La actriz también decidió expandirse al mundo de las series y lo hizo en conocidas ficciones como Criminal Minds, Masters of Sex, y The Purge . En el medio, dirigió la obra Astral Dick, que se estrenó en Los Ángeles.