Piñón Fijo: «El personaje me hace sentir niño más tiempo de lo que la sociedad soporta»

, dijo.

«¿Qué significa ser un piñón fijo, en mi caso? Es una mezcolanza de cosas: es un un personaje que prolonga, antes que nada, mi propia niñez en el tiempo. Me hace sentir niño en mucho más tiempo de lo que la sociedad soporta. Y también me parece que eso contagia a otros», sostuvo el animador en diálogo con Caja Negra.

Sobre las dos personas que él representa, explicó: «Piñon de Fabián no tiene la timidez intra-provinciana, porque yo soy del interior, vengo de una localidad que se llama Deán Funes, del noroeste de Córdoba, a 120 Km. de Córdoba. Nací y crecí ahí hasta los 13 y me fui a Córdoba».

Y amplió: «Esa prudencia, timidez y parsimonia no me abandonó nunca como Fabián, cosa que no reniego y ha sido una de mis principales herramientas para hacerme lugar en la sociedad. Eso Piñon de Fabián no lo tiene. Y bueno… Piñón es una caricatura de Fabián entonces Fabián se aprovecha de muchas cosas que genera Piñón para intentar ser más feliz«.

Admitió que siempre está «jugado con el tiempo» y que más de una vez se confundió de cumpleaños: «Usaba una agenda electrónica y tenía todo el año cubierto: tres cumples los sábados, tres los domingos, de lunes a viernes tenía uno por día. Así de mayo a octubre. Y un día, la agendita no arrancó», contó.

Y agregó: «No había back up, nada de papel y lápiz. Entonces durante un mes más o menos me pintaba a las 15, ponía el teléfono al lado como estando de guardia hasta recibir un llamado y respondía: ‘Si, tranquilizate. Dejame hablar, decime la dirección y yo después te explico’, y salía…».