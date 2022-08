Paco Amoroso: el nene que tocaba el violín y se convirtió en una figura de la música urbana

Junto a su amigo Catr7el integran un dúo que no para crecer. Mientras tanto, mantiene su carrera solista.

“Maduras por experiencia, no por edad”, escribió Ulises Guerriero, más conocido como Paco Amoroso, cuando escribió su primer tuit. El cantante y compositor argentino está por cumplir 29 años y ya hizo un largo y variado recorrido por la música.

Desde muy chico tocaba el violín, amó el metal y durante siete años se sentó en la batería de “Astor y las flores de marte”, el cuarteto de rock & reggae que integró con su amigo Catriel Guerreiro Fernández Peñaloza, Catr7el (la similitud de los apellidos es mera coincidencia).

“Fuimos juntos a la primaria. A los siete años yo tocaba el violín, y él aprendía guitarra en la misma escuela. En paralelo, como todos los niños, que agarran y dejan, me hinché los huevos del violín y me pasé a la batería. Después quise ser basquetbolista. Estuve yendo y viniendo para todos lados, pero siempre me divertí. Cuando terminé el secundario, volví, me vinculé de vuelta con Cato y tuvimos una banda, Astor, que ahora está en una pausa. Tuve una especie de crisis en la que no sabía qué iba a pasar conmigo. Y por suerte apareció nuevamente la música”, le contó en 2020 a Página 12, muy poco después de haber elegido su nombre artístico.

Entre 2018 y 2019, el dúo de Paco Amoroso y Catr7el dúo generó una saga de hits. Todos, acompañados por una colección de videoclips, donde Paco voló en su rol de intérprete. Recorrieron festivales de vanguardia (como el Sónar, en Barcelona) o de alcance masivo (el Lollapalooza o el Provincia Emergente). Respaldados por la ATR Vanda, sumaron horas de vuelo y kilometraje, para culminar en diciembre de 2019, con un show épico en Obras Sanitarias, un tester histórico en el rock nacional.