“Nos demostramos a nosotros mismos que somos capaces de hacer cosas distintas”

En un encuentro con vecinos del barrio Chijra de San Salvador de Jujuy, el candidato a gobernador del Frente Cambia Jujuy, Carlos Sadir, consideró que lo más importante que hicieron los jujeños desde 2015 hasta aquí, “fue demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de hacer cosas distintas, de valernos por nosotros mismos, de realizar y no esperar que la Nación nos regale algo”.



El Gobierno nacional –destacó- “no nos da un centavo, pero no lloramos por eso, hacemos la nuestra y tenemos muchas obras terminadas o a buen ritmo como el tren turístico de la Quebrada, el museo Lola Mora en Alto la Viña, la restauración del Cabildo, un gran centro deportivo en Alto Comedero, la remodelación de la Federación de básquet y la Ciudad de las Artes”.

En el encuentro, que se hizo con el objeto de dar a conocer la propuesta del frente para la elección del 7 de mayo, Sadir explicó que la planta solar de Cauchari y la minería sustentable en la Puna “han generado una cantidad de puestos de trabajo impresionante, además de micros y pequeñas empresas que prestan servicios a cada una de las compañías que trabajan en la región”, lo que –sin embargo- no alcanza para cubrir las necesidades de empleo de Jujuy. “No es que está todo bien ya que hay programas o proyectos que no pudimos implementar por distintos motivos, entre ellos la generación de más puestos de trabajo”, reconoció.

En ese sentido, resaltó que el proyecto Jujuy Polo Productivo, con beneficios impositivos para las inversiones y empresas que se radiquen en la provincia, es una apuesta a incrementar las oportunidades laborales que hacen tanta falta.

Por otro lado, el candidato expresó su acuerdo con la reforma constitucional: “compartimos la idea de cambiar, actualizar y modernizar la Constitución”, dijo y recordó que la carta magna actual, sancionada hace 40 años, contiene disposiciones que han perdido vigencia. “Es importante esta reforma porque la nueva constitución regirá los destinos de Jujuy por muchos años”, advirtió.

Tras recordar el caos generalizado que se vivía en la provincia antes de 2015 y lo costosa que fue la recuperación de la paz y del orden, explicó que “todos los jujeños estuvimos de acuerdo en dar una vuelta de página y hacer un Jujuy distinto”, con valores que –consideró- deben estar consagrados en el nuevo texto constitucional. “Estamos de acuerdo en que protestar es un derecho, pero hay formas y formas, hay cómo hacerlo sin interferir en los derechos de los demás ciudadanos que no quieran protestar”, definió Sadir.



Otro de los aspectos de la reforma –agregó- es cerrar toda posibilidad de indultar a funcionarios corruptos, lo que hoy se puede dar porque no existe una disposición constitucional en contrario.

En la reunión con los vecinos, el candidato detalló las metas alcanzadas por el gobierno del Frente Cambia Jujuy en materia educativa, de salud, seguridad y ambiental, y anunció que a su gestión le tocará ampliar la capacidad del parque solar Cauchari y terminar los más de cien edificios escolares actualmente en construcción que se sumarán a los 30 ya inaugurados, con la renta generada por la venta de energía.

Sadir indicó asimismo que el reconocimiento de derechos es otro de los logros de la gestión del gobernador Morales y citó la creación de los juzgados ambientales y de violencia de género, así como del Consejo Provincial de la Mujer.

Acompañaron al candidato a gobernador, el ministro de Seguridad, Luis Alberto Martín; el candidato a convencional Lisandro Aguiar; a concejal Néstor Barrios y la dirigente barrial Mónica Ramos.