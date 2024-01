Murió el “Zurdo“ Roizner, el baterista que le puso ritmo a casi todos los géneros

El músico, que entre otros acompañó a Astor Piazzolla y desde hace años integraba la banda de Kevin Johansen, falleció tras un ACV. Tenía 84 años.

Enrique «Zurdo» Roizner, el baterista de extensa trayectoria que tocó con artistas de la talla de Vinicius de Moraes, Frank Sinatra, Astor Piazzolla y Leandro «Gato» Barbieri y desde hace años integraba la banda de Kevin Johansen, falleció a los 84 años a causa de un accidente cerebro vascular.

El ACV de carácter irreversible que atacó a Roizner el jueves último puso fin el domingo a una vida musical tan intensa como reconocida en la que puso su personal y certero toque al servicio de muy diferentes propuestas: desde Les Luthiers a Daniel Viglietti y de Mercedes Sosa al Circo de Moscú.

El instrumentista nacido el 14 de diciembre de 1939 en Buenos Aires, que fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura Porteña en agosto de 2016, también integró Anacrusa y formaciones lideradas por los bandoneonistas Lepoldo Federico y Dino Saluzzi, en una muestra clara de su ductilidad y talento para tocar de todo y con todos

Además de su talento musical, el «Zurdo» era conocido por su buen humor, y pudo congeniar ambos sobre el escenario cuando a fines de los 80s integró La Banda Elástica, ese seleccionado de jazzeros que reversionaba clásicos de la música e incluía a Ernesto Acher, Jorge Navarro, Hugo Pierre y Ricardo Lew, entre otros.

El presente musical de Roizner, quien con su batería atravesó una época donde los músicos sesionistas de los sellos discográficos grababan con artistas de muy diferentes géneros, estaba también desde 2002 ligado a la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Y en abril pasado había recibido un homenaje en el ciclo Jazzologia.

Reconocido como baterista, sin embargo su ingreso a la música se dió con otro instrumento. «Sí. Mis viejos querían que estudiara violín, un instrumento histórico entre los judíos. Básicamente, porque es fácil de transportar; entonces, cuando tenían que huir de algún lugar, lo agarraban y listo. Empecé a los cinco y estudié hasta los doce. Ahí me di cuenta que la música no era para mí, y pasé a la batería», le contó con su humor característico

En esa ocasión también contó que a pesar de los años de carrera, seguía perfeccionándose: «Soy un adicto al estudio. Hoy en día estudio cuatro horas por día. Y en algún momento estudiaba hasta ocho o diez. Pero llega un momento en el que tenés que parar la actividad física».

Ante semejante trajinar por estudios y escenarios, Roizner acumuló anécdotas y experiencias de variado tipo como la de haber tocado en la histórica visita de Frank Sinatra a la Argentina en agosto de 1981.

«Eso no tiene goyete. Lo que pasó es que Palito contrató a la orquesta de Don Costa para que tocaran una hora más que la que cantaba Sinatra, porque una hora de show por los 1.000 dólares que valía la entrada era muy poco. Pero la sección rítmica de Sinatra se negó a tocar con Costa porque él no los había llamado para grabar ‘New York New York’. Entonces, el productor de acá buscó una sección rítmica, y ahí aparecí yo. Yo digo que todos estos casos se dieron porque todos los buenos músicos estaban ocupados, y había que poner a alguien», recordó sobre aquel inusual episodio

Roizner, quien fue elegido por Johansen para ilustrar la portada de su disco «Mis Américas Vol. 1/2» (2016), grabó además y, por citar apenas una porción de las colaboraciones realizadas, con el dúo Pastoral, Cuarteto Zupay, Cantoral, Saúl Cosentino, Beatriz Suárez Paz, Claudia Puyó para ?Del Oeste? (1984) y con su admirado Domingo Cura en «La percusión en el folklore argentino» (1994).