Reflejo Jujuy – Marcelo Moretti acompañó a San Lorenzo en el Cilindro mientras espera que esta semana se resuelva su situación

Marcelo Moretti acompañó a San Lorenzo en el Cilindro mientras espera que esta semana se resuelva su situación

Sep 12, 2025 Deportes 0

A bordo de su camioneta personal y acompañado de un par de custodios, Marcelo Moretti llegó al Cilindro segundos antes de que lo haga el micro del plantel de San Lorenzo que jugará contra Racing. Vestido con camisa celeste y pantalón y campera negra, el presidente se presentó sin realizar declaraciones. Se recuerda: es la primera vez que está públicamente al mando de la delegación del Ciclón desde que regresó al club tras la licencia que pidió por la causa por la cual se lo acusa de “administración infiel”, después de la cámara oculta en la que se lo ve recibir 25 mil dólares a cambio de, supuestamente, fichar a un juvenil a las Inferiores.

Estar presente en un partido de la Liga Profesional, dejar que las cámaras lo enfoquen y lo muestren, era lo último que le faltaba a Moretti para demostrar que está de vuelta. Ya puertas para adentro en el club mandó señales de su poder. Durante la semana se juntó con el plantel profesional por un malestar por cuestiones económicas y presentó una nueva estructura de Inferiores. Las figuras más reconocible son la de Walter Perazzo, que asumió como director de fútbol juvenil, y la de Gabriel Martínez Poch (ex profe de Ruben Insua), flamante encargado de la metodología de preparación física de juveniles.

¿Cómo sigue la vida institucional del Ciclón? El próximo martes 16 habrá una reunión de Comisión Directiva con un orden del día que pone en primer plano el levantamiento de la licencia de Moretti y el análisis de las renuncias presentadas en las últimas semanas.

El cónclave, se dijo, servirá para formalizar las dimisiones de distintos miembros de la CD. Hasta ahora, confirmaron su salida Martín Cigna, Uriel Barros, Marcelo Culotta, Agustina Nordestrom y Javier Allievi. La gran incógnita será saber qué pasará en esa reunión: si aparecen más reuniones para alcanzar la acefalía -objetivo de quienes ya hicieron lo propio-, o si finalmente hay quorúm y Moretti puede reorganizar los cargos en Comisión Directiva y continuar con su mandato.

