Lisandro Martínez fue presentado en Manchester United

El jugador que nació futbolísticamente en Newells rompió el molde en medio de su carrera y dio un gran salto de calidad en su paso al Ajax de Países Bajos, donde fue campeón de la Eredivisie en 2021 y 2022. En un presente inmejorable, el conjunto de Erik Ten Hag puso los ojos en él y pagó 57 millones de euros para contar con sus servicios.

En su presentación Lisandro Martínez expresó: «Es un honor unirme a este gran club. He trabajado muy duro para llegar a este momento y, ahora que estoy aquí, me esforzaré aún más». Y agregó: «He tenido la suerte de ser parte de equipos exitosos en mi carrera y quiero que continúe en Manchester United. Habrá mucho trabajo para llegar a ese momento, pero creo firmemente que con este cuerpo técnico y junto con mis nuevos compañeros, podemos lograrlo».

