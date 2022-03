Lady Gaga en los Premios Oscars 2022 con el esmoquin más inesperado

Durante la ceremonia, la intérprete de Born This Way estuvo al lado de la leyenda del cine, Liza Minnelli para presentar el premio final: la ganadora a mejor película, mismo que obtuvo la cinta CODA. Para este momento, Lady Gaga prescindió de los vestidos extravagantes y optó por un look de corte masculino, un esmoquin deslumbrante a juego con unos zapatos pumps.

Definitivamente, fue una apuesta inesperada si revisamos su style file más reciente, repleto de impresionantes galas, sin embargo, es inevitable notar el tributo que Lady Gaga rindió a los días de Liza Minnelli en Chicago, cuando cantaba I Am My Own Best Friend enfundada en un tuxedo. Esta vez, Mother Monster compartió los reflectores y lo hizo como las expertas en moda saben hacerlo: trayendo referencias de un clásico que nunca pasa de moda.

La cantante concluyó el look con su melena rubia en un recogido de moño y le dio un toque de color con sus labios teñidos de un intenso color rojo. Es el truco más sencillo, pero no por eso pierde vigencia y eso es algo que Lady Gaga sabe muy bien.