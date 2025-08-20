La Justicia de Texas frena una ley que exige exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas de ese estado

Un juez federal de Estados Unidos falló en contra de una ley en Texas que ordenaba a los colegios públicos exhibir los Diez Mandamientos en todas las salas de clase.

El juez Fred Biery ordenó una restricción preliminar de la implementación de la ley, que entraría en vigencia a partir del 1 de septiembre y que fue cuestionada ante la justicia por familias de diversos credos con hijos en escuelas públicas.

Texas es el tercer estado en tener una ley sobre los Diez Mandamientos bloqueada por un tribunal.

Un grupo de familias de los distritos solicitó una orden judicial preliminar contra la ley, argumentando que el requisito viola las garantías de la Primera Enmienda constitucional sobre la separación de la iglesia y el Estado y el derecho al libre ejercicio religioso.

Texas es el estado más grande en intentar tal requisito, y el fallo del juez federal Fred Biery desde San Antonio es el más reciente en una creciente batalla legal que se espera eventualmente llegue ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un aula en una escuela de Uvalde, Texas. Foto: AFP

«Si bien los Diez Mandamientos no serían enseñados de manera afirmativa, es probable que la audiencia cautiva de estudiantes tenga preguntas, que los maestros se sentirían obligados a responder. Eso es lo que hacen», escribió Biery en el fallo de 55 páginas que comenzó citando la Primera Enmienda y terminó con «Amén».

El fallo prohíbe a los 11 distritos y sus afiliados publicar las exhibiciones requeridas bajo la ley estatal. La ley está siendo impugnada por un grupo de familias cristianas, judías, hindúes, unitarias universalistas y no religiosas, incluidos clérigos, que tienen hijos en las escuelas públicas.

Las familias fueron representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado y la Fundación para la Libertad de Religión.

“El fallo de hoy es una gran victoria que protege el derecho constitucional a la libertad religiosa para las familias de Texas de todos los orígenes”, afirmó en un comunicado Tommy Buser-Clancy, abogado principal de la ACLU de Texas. “El tribunal afirmó lo que hemos dicho durante mucho tiempo: las escuelas públicas son para educar, no para evangelizar”.

Una demanda más amplia que nombra a tres distritos del área de Dallas, así como a la agencia de educación estatal y al comisionado, está pendiente en un tribunal federal.

Los Mandamientos en otros estados

Una corte federal de apelaciones ha bloqueado una ley similar en Louisiana, y un juez en Arkansas dijo a cuatro distritos que no pueden colocar los carteles, aunque otros distritos en el estado dijeron que tampoco los están colocando.

Aunque el fallo del viernes marcó una gran victoria para los grupos de libertades civiles que dicen que la ley viola la separación de la iglesia y el Estado, es probable que la batalla legal esté lejos de terminar.

Los grupos religiosos y conservadores dicen que los Diez Mandamientos son parte de la base de los sistemas judicial y educativo de Estados Unidos y deberían ser exhibidos. Texas tiene un monumento a los Diez Mandamientos en los terrenos del Capitolio y ganó en 2005 un caso en la Corte Suprema que respaldó el monumento.

Louisiana, el primer estado que ordenó que los Diez Mandamientos se exhibieran en las aulas, un panel de tres jueces de apelación en junio dictaminó que la ley era inconstitucional.