La foto íntima de Úrsula Corberó y el Chino Darín que despertó especulaciones en las redes sociales: “Bebé”

La actriz se sumó a los festejos de cumpleaños de su pareja con una serie de imágenes muy particulares

La reconocida actriz Úrsula Corberó causó revuelo en las redes sociales al felicitar a su pareja, el también destacado actor Ricardo Chino Darín, por su cumpleaños a través de una serie de fotografías compartidas en sus perfiles. La pareja, que comparte la vida hace ocho años, logró captar la atención de los usuarios con una imagen de tono más subido que generó numerosos comentarios y reacciones.

A pesar de que la mayoría de las fotos compartidas por la actriz de La Casa de Papel eran adecuadas para todos los públicos, una en particular llamó la atención debido a su naturaleza más íntima. A través de una historia en su cuenta de Instagram, Corberó compartió un momento sugestivo en el que el intérprete aparece besando uno de sus pechos, acompañado del mensaje “Bebé”.

La publicación desató rápidamente una ola de comentarios y opiniones en las redes sociales, convirtiéndose en el centro de atención. La pareja de actores, que goza de gran popularidad, tiene el poder de hacer que cada detalle de su relación se vuelva viral, y esta ocasión no fue la excepción. Los seguidores expresaron sus opiniones sobre la foto “hot” que compartieron, generando un debate en línea sobre los límites de la intimidad en las redes sociales.

Incluso, varios especularon que esa imagen refería a un posible embarazo de la española. Respecto a eso, ella se había referido en el último tiempo en una entrevista con Vogue: “Siempre me he visualizado como una madre muy joven, pero después te das cuenta de que la realidad es otra y los años van pasando”. Así, aunque no tenga pensado quedar embarazada en estos momentos, decidió comprometerse con la causa de los niños más desfavorecidos: anunció su colaboración con Save the Children, asumiendo el rol de su primera embajadora global española, y sin vacilar, emprendió un viaje a Senegal: “Sigo procesando un montón de cosas del viaje, sabía que me tenía que preparar para este tipo de experiencia”, expresó.

Darín y Coberó son muy cautos al momento de hablar de su vida privada. La pareja, que ya lleva muchos años de relación, mantiene un perfil bajo y solo concede entrevistas para hablar de sus proyectos laborales. Sin embargo, recientemente el actor argentino se refirió al momento que se encuentra transitando.

En charla, el actor explicó sus últimos proyectos en Buenos Aires: “Estoy trabajando en un documental de la productora nuestra, que se llama Argentina salvaje”, expresó en relación al filme enfocado en la vida silvestre de nuestra tierra. “Y vengo de hacer una serie española de acción”, agregó, en relación con el proyecto que lo llevó al desafío de estudiar los modismos del idioma. En este punto le preguntaron si su pareja lo ayudaba a la hora de preparar el personaje: “Cuando lo practico me sale bastante bien, y trato de trabajarlo afuera para no volverla loca, pero me ayuda a entender cuándo estoy pronunciando algo bien y cuándo algo mal. Me sirve de alarma”, admitió.

Sobre la pareja y la relación a distancia en varios momentos del año y de cómo mantener viva la llama del amor, aclaró: “Se puede, hay que quererse mucho. Creo que hay un punto de celosía que es lógico y que tiene que ver más con no estar con el otro y que el otro esté compartiendo con otra gente. Tiene más que nada que ver con eso, con cierta ausencia. Pero creo que lo hemos aprendido a llevar bien”.

Cabe recordar que en la primera mitad del año último, Úrsula Corberó estuvo filmando en Buenos Aires y a través de sus redes sociales compartió distintas instancias. Por caso, en una publicación en su perfil de Instagram escribió: “Baires cada día te quiero más”, allí recopiló los mejores momentos de su estadía en el país recorriendo las calles porteñas o comiéndose una rica chocotorta. También mostró su visita a la Casa Rosada.