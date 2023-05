“Jujuy no es feudal”

La categórica definición pertenece al precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien en Salta participó de una conferencia de presentación de políticas públicas trascendentes.

Además, enfatizó que la consideración de Mauricio Macri respecto de una Jujuy “manejada por un sistema feudal” al igual que La Rioja y Misiones se encuadra en un “desliz” del ex presidente y estimó que “cuando se dé cuenta de lo que dijo seguramente se retractará”, caso contrario será “un agravio”.



Amplió sus conceptos, señalando que impulsó la reforma de la Constitución Provincial, con el propósito de “evitar el feudalismo”, como así también “limitar mandatos, terminar con los fueros y ganar en institucionalidad”.

Por otra parte, Morales indicó que Jujuy y Salta “estamos entrelazados” e hizo referencia a la agenda y los objetivos comunes definidos a partir del litio.

«Soy presidente de la Mesa del Litio», recordó y puntualizó que este recurso estratégico «desarrollará a Jujuy, Salta y Catamarca de manera muy importante».

Remarcó que la empresa estatal jujeña (JEMSE) que actualmente participa en un 8,5% de los proyectos de explotación de litio, “próximamente lo hará en un 10%” y apuntó que Jujuy “es la única provincia que tiene una normativa por la cual las mineras deben destinar un 5% de los producido para agregado de valor, es decir para emplear en la fabricación de baterías de litio”.

“El litio nos permitirá autonomía y no depender del gobierno nacional”, subrayó.

También abordó el desarrollo del turismo, comentando que “Salta, desde la gestión de Juan Carlos Romero, tiene un plan estructurado de crecimiento y hacia allí fuimos nosotros, empeñados en un plan progresivo”.

“El Norte Grande es un espacio que debemos seguir trabajando y todo el país debería organizarse como nuestra región, con miras a generar acuerdos gobierne quien gobierne”, sostuvo Morales.

Al respecto, se pronunció a favor de “un plan de gobierno nacional de neto perfil federal, enfocado en la producción y el desarrollo para la generación de trabajo genuino”, desde el convencimiento de que “sólo así podremos recuperar la gran clase media argentina y sacar a la gente de la pobreza”.

En su análisis, recalcó el “fracaso del asistencialismo” materializado en los planes sociales, señalando que “Milagro Sala, que debería estar presa en una cárcel común, maneja desde prisión domiciliaria 20.000 planes” y añadió que “Alberto Fernández, desde que llegó al gobierno, me llamó únicamente para saber de la situación de Milagro Sala”.

“La obra de ampliación de la Ruta 34, que usamos jujeños y salteños, está paralizada porque quieren obligarme a indultar a Milagro Sala, cosa que no haré”, manifestó.

Es por ello que aseguró que “Jujuy es totalmente distinta a la que fue en 2015 y no volverá a serlo” y agregó que “puse orden, recuperamos la paz, y reinstauramos el respeto, dentro de un modelo político que debe extenderse al resto del país”. “Ya lo hice en Jujuy y puedo hacerlo nuevamente en Argentina”, afirmó Morales.