Consultada por el cronista de LAM (América TV) sobre si le hubiera gustado que Carina Zampini participe del homenaje, Jésica Cirio fue políticamente correcta al asegurar «La respecto a ella. Es difícil estar en el homenaje de una persona que uno quiso mucho. A mí se me hizo muy difícil estar ahí parada, en el minuto a minuto. Había un minuto que lloraba y otro minuto que me reía».

Al mismo tiempo, la mujer de Martín Insaurralde agregó sin tomar partido ni por Zampini ni por Telefe : «Yo respeto todas las posiciones y si ella no lo quiso hacer, es decisión de ella».

Sucede que en el homenaje que Telefe puso aire tras la muerte del conductor y creador de La Peña de Morfi, estuvieron presentes Zaira Nara, Julieta Prandi y por supuesto Jésica Cirio, llamando poderosamente la atención la ausencia de Carina Zampini, la única co equiper de Rozín a lo largo de aquel ciclo dominical.

Por qué Carina Zampini no estuvo en el homenaje a Gerardo Rozín

El domingo 20 de marzo, en La Peña de Morfi le rindieron un sentido homenaje a Gerardo Rozín y la ausencia de Carina Zampini llamó la atención de todos.

En 2015, Rozín debutó con el primer programa de Morfi, todos a la mesa en Telefe, producto que le dio la oportunidad a la actriz de mostrarse en una nueva faceta, la de conductora.

Sin embargo, según informó luego Luli Fernández la química entre ellos no fluyó y el vínculo no terminó bien. «A muchas personas les sorprendió la ausencia de Carina Zampini. La realidad es que, desde la muerte de Gerardo Rozín, hace 10 días, ella en ningún momento se pronunció en las redes sociales, ni apareció. A diferencia del resto de sus compañeras», arrancó diciendo la panelista de Socios del Espectáculo. Y luego, sumó: «Se habla de la malísima relación que supieron tener ellos y del portazo que dio ella al programa».

Por último Luli Fernández contó: «Yo me anoté una frase de una persona allegada a Gerardo, que dijo: ‘Ella cayó tipo estrella a un ámbito en el que no la conocían y en el que no había trabajado’. Por la cuestión del cartel… Ella estaba en un rol distinto. Había mucho cortocircuito y termina renunciando».