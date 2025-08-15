Irresponsabilidad fatal: una beba murió mientras la «cuidaba» su hermano de apenas 5 años porque la madre había salido a bailar

La policía brasileña investiga si una beba de 8 meses murió asfixiada mientras tomaba la mamadera, cuando estaba al cuidado de su hermanito de 5 años porque su madre lo había dejado a cargo de la pequeña para salir a bailar.

Según testigos, Vanuza Moura, de 23 años, dejó la comida lista y le indicó a su hijo de 5 años que se la diera a la bebé cuando ella llorara. Después se fue la madrugada del domingo y, cuando regresó alrededor de las 8:30, la bebé ya no respiraba.

Según la policía, la joven madre dejó a ambos menores solos en la casa de Jardim Novo, en Realengo (zona oeste de Río de Janeiro), donde vivían durante por lo menos seis horas.

La madre intentó llevar a la niña a la Unidad de Urgencias de Magalhãs Bastos, pero la beba llegó muerta a ese centro sanitario. La policía la arrestó en ese mismo lugar y será acusada de abandono infantil con resultado de muerte

Mientras tanto, su hijo de 5 años fue entregado a los Servicios de Protección Infantil.

Los agentes que acudieron a la vivienda de Vanuza la encontraron insalubre e inadecuada para niños, con paredes sucias, ropa rota y un espacio inseguro para menores. El oficial de policía Alexandre Netto Cardoso, jefe de la comisaría 34.ª (Bangú), la describió como «insalubre, sucia y sin comida».

«No vieron ningún alimento, como galletas o pan, para que ese niño de cinco años comiera mientras estaba solo. Me pregunto cómo un niño puede pasar prácticamente todo el día sin comer», dijo el jefe de policía. Según el jefe policial, los vecinos contaron que habían escuchado llorar a los niños durante toda la noche.

Los agentes también entrevistaron a testigos que confirmaron que la mujer frecuentemente dejaba a sus hijos solos en casa para salir. Tiene cinco hijos en total, pero solo dos vivían con ella.

«El padre no vive con la madre, están separados, pero también confirmó haber oído hablar de la madre con este tipo de comportamiento. Ya la había reprendido, pero no sabía que estuviera sucediendo de esa manera», declaró Netto Cardoso.