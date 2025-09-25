iPhone 17 Pro y el “Scratch Gate”: reportan una falla de diseño grave en el celular más caro de Apple

Los iPhone 17 Pro y Pro Max estrenaron un diseño con aluminio anodizado (revestido) que prometía máxima dureza y mejoras a nivel térmico, pero un detalle estético terminó abriendo la puerta a un nuevo «gate».

El último fin de semana comenzaron a viralizarse en redes sociales reclamos de usuarios que reportaron rayones involuntarios en tiempo récord, una problemática que reaviva la discusión sobre el costo y la durabilidad de los celulares más caros de Apple.

Los últimos topes de gama llegaron al mercado con el marketing de ser los teléfonos más resistentes jamás creados por el gigante de Cupertino. Su chasis está fabricado en óxido de aluminio anodizado con nivel 9 en la escala de Mohs, casi tan duro como un diamante. Sin embargo, un detalle de diseño en el módulo de cámaras traseras se convirtió en el “talón de Aquiles” del smartphone.

La polémica fue bautizada rápidamente en redes sociales como Scratch Gate, un término que recuerda a episodios anteriores de la compañía, donde la estética terminó jugándole en contra a la durabilidad.

iPhone 17 Pro: el origen del Scratch Gate

Rayones en un iPhone 17 Pro que exhibido en un Apple Store.

El problema radica en los bordes afilados de la isla de cámaras. Durante el proceso de anodizado, esas esquinas quedan más débiles y la capa protectora no logra adherirse correctamente. El resultado: bastan unos días de uso, o incluso el roce con un bolsillo, para que el anodizado se desprenda y el metal subyacente quede expuesto.

El fenómeno fue bautizado en redes sociales como Scratch Gate, un apodo que rápidamente se viralizó entre usuarios, reviewers y creadores de contenido, quienes mostraron a través de las redes sociales cómo un dispositivo puede rayarse en apenas 48 horas y sin haber tenido contacto con otros elementos.

Aunque el problema no afecta el funcionamiento del teléfono ni la calidad de sus cámaras, sí deteriora la estética de un dispositivo que en Argentina superará ampliamente los 2 millones de pesos y que en Estados Unidos arranca en los mil dólares. En los modelos de color azul profundo, la propensión a los rayones es todavía mayor que en la popular variante Cosmic Orange.

ATENCION

Usuarios reportan rayones y golpes en el iPhone 17 Pro desde el primer día

Cientos de clientes comenzaron a compartir en redes fotos y quejas por rayones, marcas circulares de MagSafe y hasta pequeños golpes en las esquinas.#Scratchgate #iphone17pro

Por otro lado, la agencia Bloomberg apuntó que esa podría ser la razón por la cual Apple no lanzó este año una variante en color negro: el aluminio oscuro es mucho más vulnerable a los arañazos.

El creador de contenido Zack Nelson, responsable del canal JerryRigEverything, confirmó la vulnerabilidad en una de sus pruebas de resistencia que suele realizar en su canal de YouTube, donde lo siguen 9,6 millones de usuarios.

Allí explicó que la capa de anodizado aplicada al aluminio “no se adhiere bien en las esquinas”, lo que convierte a los bordes del nuevo módulo trasero cámaras en el punto más frágil del diseño. Al rozar esas esquinas con objetos cotidianos, como monedas o llaves, el teléfono tiende a desprender la capa protectora del aluminio en cuestión de segundos, dejando marcas visibles y poco estéticas.

“Apple no agregó un chaflán (superficie inclinada que se crea al cortar una esquina o arista) ni un radio alrededor del módulo, y creo que fue intencional para que se viera más atractivo”, explicó en el video que hasta el momento de esta nota llevaba casi 4 millones de reproducciones.

Y agregó: “Esa decisión de priorizar la estética va a perseguir a todos los que compren este teléfono”

Según múltiples reclamos de usuarios, los rayones no sólo aparecieron en los iPhone 17 Pro y Pro Max en uso cotidiano, sino también en unidades de exhibición dentro de las tiendas Apple Store e incluso en equipos recién salidos de la caja.

Lo más preocupante es que estas marcas no se eliminan con una simple limpieza de la parte trasera, lo que refuerza la idea de que se trata de un problema estructural del acabado anodizado.

Por el momento, las tiendas Apple de Estados Unidos se niegan a reemplazar dichos dispositivos o de reembolsar a los clientes.

¿Estrategia de marketing o error de diseño?

Las fundas de los iPhone 17 Pro.

En foros especializados circula una teoría inquietante: ¿fue este error una jugada deliberada para incentivar la compra de fundas oficiales? Lo cierto es que, frente al problema, la única solución concreta es usar una funda que proteja los bordes del módulo de cámara.

La capa anodizada mide apenas entre 2 y 25 micrómetros, lo que la hace susceptible en zonas críticas. Una funda no elimina el problema, pero sí evita el roce constante que acelera el deterioro.

El Scratch Gate no es la única sombra sobre el lanzamiento de la nueva generación. Con la llegada de iOS 26, miles de usuarios reportaron caídas notables en la autonomía de la batería. Apple reconoció el inconveniente en su web oficial, explicando que el sistema realiza procesos intensivos en segundo plano tras actualizarse.