Intentaron censurar en Amazon la novela de terror de un autor argentino

Lanzado el mes pasado, el libro de Nicolás Francis fue etiquetado como “censurable” por una reseña negativa y escenas cruentas; sin embargo, el joven autor de Morón logró que volvieran a ponerla online y habla de “cancelación”

El pasado 5, la primera novela de terror del escritor Nicolás Francis (Morón, 1988), Octubre 94′, estuvo “temporalmente pausada” en la plataforma de Amazon debido a una denuncia que la etiquetaba como “censurable” en la comunidad virtual de lectores Goodreads. Hasta ese momento, la novela, autoeditada y lanzada en diciembre de 2023, había tenido una recepción positiva en la página web del autor y en redes sociales. “Actué de inmediato, contactando repetidamente a Amazon para revisar el caso y revertir esta situación inesperada”, dice Francis que anteriormente había publicado en forma autogestiva dos libros de cuentos: El dios pálidos y otros relatos de terror y Black Metal y otros relatos de terror. Algunos de sus cuentos aparecieron en antologías de escritores argentinos.

En simultáneo y con una cita de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury (“No hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe”), contó la situación en su cuenta de Instagram.

“Después de varios y largos días de batallar Octubre 94′ hoy vuelve a estar en línea. Vivimos en una sociedad que parece retraída a la inquisición de que todo lo que no guste debiera ser anulado, o mejor dicho, objeto de ‘cancelación’. Siempre (y más en el mundo de las artes) va a haber individuos que traten de voltearte si piensan que tu libro movió algunos de sus cimientos endebles. Lo que llama la atención es que, de todos los géneros, el terror parece que siempre fuese el chivo expiatorio primero a cancelar. Pasó en libros, cines, series. ¿Quizá sea porque es el género que desentierra los miedos a más de uno? Al terror siempre se lo busca primero, pero el terror siempre vuelve y tiene los fans más fieles y auténticos. Es uno de los géneros más genuinos”.

“Ahora, me gustaría hablarles a todos los escritores que quizá no lo dicen, pero han tenido casos similares (y para los que tengan en el futuro, esperemos que no, pero las cosas pasan): si alguien los trata de censurar, no vacilen, denuncien lo que consideren injusto. Es la única forma de que los que buscan cajonearnos se manden a silencio. No sean tímidos en denunciar y hacerlo público. La censura y el hate no deberían tener lugar para ningún tipo de libro”.

También recibió mensajes de apoyo de lectores y editores. “La respuesta fue abrumadora: la publicación se volvió viral y recibí un increíble apoyo de lectores argentinos, y de toda Latinoamérica y España, quienes se manifestaron en contra de cualquier forma de censura -cuenta Francis, que trabaja como diseñador gráfico-. Como escritor independiente, me sentí completamente sorprendido y avasallado por este intento de censura”.

Si bien el libro fue restablecido en la plataforma (”lo que considero un acto de justicia”, dice Francis), volvió a recibir otro mail de Amazon, con un aviso de nuevas denuncias del mismo carácter que las que habían suscitado la suspensión. “Evidentemente, se busca censurar el contenido de mi obra, lo cual me genera un poco de incertidumbre -dice-. Hasta el momento mantengo el aplomo y la compostura, pero me es necesario encontrar voces que puedan defender esta postura contra el intento de censura hacia la novela y evitar que les suceda a otros escritores”.

Al parecer, la decisión de Amazon depende de varios factores. “Si algún usuario denuncia todo un libro o fragmentos de este, se analiza el contenido, también para evitar los libros que plagian a ciertos autores famosos o violan derechos de autor -comenta Francis-. En mi caso, yo pude rastrear esa reseña negativa en Goodreads, pero supongo que habrá habido otras. Puede suceder con libros nuevos, no es lo normal, pero como siempre, a veces está la excepción”.

La novela (que estuvo disponible en forma gratuita algunos días) tiene escenas cruentas, como la narración del asesinato de un niño. “Pero no le llega ni a los talones a otros muchísimos más violentos que siguen online. Da bronca y me parece injusto que se pida quitar de circulación un libro de ficción y de un autor independiente. Que porque ciertas cosas no se ajustaron a cierta tolerancia de terror, se busque voltear el trabajo de los demás. Creo que ningún libro se debe censurar. Por fortuna, sigue en línea. No suele ocurrir a menudo, pero a veces pasa con los libros de terror. De hecho, a Stephen King le ocurrió algo similar con su novela Rabia, que censuraron en Estados Unidos por el problema de los asesinatos en las escuelas”. Francis es admirador de H. P. Lovecraft, Clive Barker y King, entre otros autores del género de terror.

“Quizá no sea la mejor novela del mundo, ni tampoco la peor (y si es alguna de las dos, quizá me den un premio, ¿Quién sabe?) -escribe el autor en el prólogo-. Es mi forma de escribir siendo lo más transparente que puedo ser; de todo lo que aprendí, lo que soy y lo que espero ser”. Los libros de Francis, autogestionados, fueron publicados de forma independiente. “Octubre 94′ es justamente el gran salto al formato novela y ha tenido una excelente repercusión tanto en ventas como en reseñas positivas”, concluye. Narra la aventura sobrenatural de un joven arquitecto que ha viajado de Londres a Buenos Aires tras el asesinato de su padre biológico.