“Humillado y maltratado en vivo”: un streamer murió después de 10 de días de transmisión ininterrumpidos

Un streamer francés que murió en plena transmisión en vivo “fue humillado y maltratado durante meses”, aseguraron las autoridades. Jean Pormanove murió el 17 de agosto en Contes, cerca de Niza, Francia, a los 46 años.

Más conocido como “JP”, Raphaël Gravenv —su verdadero nombre— murió mientras dormía junto a otros compañeros streamers. Llevaba 10 días de transmisión ininterrumpidos en la plataforma Kick.

Pormanove fue encontrado inconsciente sobre un colchón, cubierto con un edredón. “Está en una posición muy rara”, señaló uno de los streamers, quienes trataron de despertarlo, pero no obtuvieron respuesta.

“La responsabilidad de las plataformas en línea respecto a la difusión de contenidos ilícitos no es opcional: es la ley. Este tipo de fallos puede conducir a lo peor y no tiene cabida en Francia, en Europa ni en ningún otro lugar”, aseveró en la red social X la ministra delegada de Inteligencia Artificial (IA) y Asuntos Digitales, Clara Chappaz.

Jean Pormanove murió después de transmitir 10 días en vivo. Foto: Instagram/@jeanpormanove.

La funcionaria informó que una investigación judicial está en curso para determinar las causas exactas de la muerte de Pormanove. Además, informó sobre el hecho a la Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique (ARCOM), que es la autoridad reguladora de la comunicación audiovisual y digital francesa.

Y presentó una denuncia ante Pharos, la plataforma del Ministerio del Interior francés para denunciar contenidos y comportamientos ilegales en línea. “El fallecimiento de Jean Pormanove y las violencias que sufrió son un horror absoluto. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, escribió Chappaz.

Un portavoz de Kick dijo que la compañía estaba “revisando urgentemente” las circunstancias en torno a la muerte del streamer, mientras colaboran con la investigación. “Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Jean Pormanove y extendemos nuestras condolencias a su familia, amigos y comunidad”, indicaron a la BBC.

Polémica por muerte de streamer en Francia: denuncian maltrato en plataformas

Con una comunidad de más de 145 mil seguidores, Jean Pormanove era conocido por transmisiones en vivo de sesiones de videojuegos en la plataforma Kick, y por desafíos extremos junto a otros streamers, como “Naruto” y “Sanfine”.

Estos dos últimos fueron puestos en custodia policial y posteriormente liberados en enero tras una investigación bajo sospecha de violencia contra personas vulnerables.

En una investigación publicada en diciembre de 2024, el medio Médiapart mencionaba a los influencers como responsables de un auténtico “negocio del maltrato en línea”. Entre ellos, “Safine” y “Naruto”, en el papel de verdugos, y Jean Pormanove y Coudoux como víctimas.

Jean Pormanove era conocido por transmisiones con desafíos extremos. Foto: Instagram/@jeanpormanove.

De acuerdo con el medio francés Le Parisien, la fiscalía de Niza confirmó “la muerte de un hombre en un local alquilado para vivir videojuegos” sin especificar la identidad. “En esta etapa, no hay nada sospechoso, las audiencias están en marcha y se llevará a cabo una autopsia”, dijo la fiscalía.

Más tarde, mediante una publicación en Instagram, el streamer “Naruto” confirmó que se trataba de Jean Pormanove. “Siempre temí el día en que tendría que escribir estas palabras. Desafortunadamente, anoche, JP (Raphaël Graven) nos dejó. Les pido a todos que respeten su memoria y no compartan el video de su último aliento mientras duerme”, publicó.