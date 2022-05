HALLARON EL CADÁVER DE SERGIO PEROVIC EN JUJUY

El abogado Jerjes Justiniano, defensa legal de la exalcaldesa interina Angélica Sosa, informó en Asuntos Centrales que el Sergio Perovic, esposo de Sosa, salió hacia Argentina, donde tiene a sus padres, vía terrestre y no tiene fecha de retorno, pese a ser investigado por la justicia boliviana.

«Lo hemos dicho hace más de una semana, el arquitecto Sergio Perovic se fue a su país, a la república de Argentina. A razón de un problema de salud de su mamá. Él no está en el Perú. Vamos a presentar un memorial indicando la dirección exacta indicando su dirección en Salvador de Jujuy en Argentina», explicó.

El viaje a Argentina de Perovic obedece a un problema de salud de su madre, según Justiniano y no perdió tiempo en renovar documentos, que habían sido secuestrados por la Fiscalía. “En Argentina, regulariza su situación, tramita un nuevo DNI”, indicó.

Perovic no retornará a Bolivia, mientras la salud de su madre no mejore, de acuerdo con el abogado.

«Se ha dicho mucho en torno a esto, falsedades, distorsionadas, equivocadas. Por ejemplo, se dijo que Sergio Perovic no se encuentra en la Argentina, se encuentra en el Perú y eso supuestamente a decir de la Policía, en base a informes de Inteligencia. Yo creo que la Inteligencia de la Policía no es tan inteligente. Si dicen que está en Perú es porque no tienen información precisa», lamentó.