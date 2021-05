*Gutiérrez habló del COVID en Tilcara: “las medidas de cuidado tienen que seguir”

El candidato a diputado por el Frente Cambia Jujuy, Omar Gutiérrez, expuso en Tilcara sobre los cuidados para evitar los contagios de COVID, expresó su esperanza en la gestión encarada para que la Provincia pueda adquirir vacunas y habló de los nuevos conocimientos que se tienen acerca de la enfermedad.

Fue durante una charla que brindó en el Comité del Radicalismo de la villa turística, a la que concurrió acompañado por los candidatos Gabriela Burgos y Alberto Bernis.

Gutiérrez insistió en la importancia del lavado de manos, en evitar las aglomeraciones de personas y aconsejó usar barbijos quirúrgicos o reforzar los de tela, como también en aislarse inmediatamente cuando aparecen síntomas. Advirtió además que se observa en parte de la población la creencia que el virus ya pasó.

Tras señalar que la pandemia provocó “cambios terribles en la vida de la gente”, confió que “esperamos que esto se vaya pronto y que de una buena vez podamos dominar esta situación; ya falta menos porque ya conocemos mucho más de este virus”.

Explicó que la vacuna “es una gran herramienta que estamos esperando desde hace mucho tiempo y que tenemos en un grado pequeño para lo que necesitamos, porque el mundo se está peleando por las vacunas y los países que tienen mayor poder económico y poder político, se quedaron con la mayor parte de las vacunas y el resto de los países nos tenemos que conformar con lo que se puede”.

En ese sentido, destacó las negociaciones que encaró la Provincia de Jujuy para comprar por cuenta propia las vacunas y sostuvo que “tenemos mucha esperanza que pronto podamos contar con eso”.

No obstante, advirtió que “por más que llegue la vacuna y que ya hay gente vacunada en este momento, las medidas de cuidado tienen que seguir ya que si algunos de ustedes se vacunó, eso no significa que no se puedan llegar a infectarse y enfermar”.

“La vacuna -agregó el doctor Gutiérrez- llegó para salvar vidas y se está aplicando según un escalonamiento de riesgo, que quiere decir que aquellas personas que tienen un mayor riesgo de hacer un cuadro viral o perder la vida, son los primeros que la recibieron, principalmente las personas mayores de 60 años porque nosotros en Jujuy hemos comprobado que, como en el resto del mundo, la mayor parte de las personas fallecidas tienen más de 60 años”. Amplió en este sentido que ahora también padecen formas graves de la enfermedad personas más jóvenes, pero no son los únicos grupos de riesgo. Explico que también están en ese rango y tienen que vacunarse los diabéticos, los enfermos del corazón y los obesos.

En otro orden y refiriéndose a los conocimientos que se adquirieron sobre el COVID, dijo que “lo primero es que se trata de un virus respiratorio, es decir que se transmite a través del aire y esa es la principal vía de transmisión. Hay otras formas de transmisión que tiene que ver con el contacto pero es mínimo comparado con la transmisión por vía aérea, porque este virus no ingresa al organismo por cualquier lado y solamente puede entrar a través de los ojos, de la nariz o de la boca. Por lo tanto -agregó Gutiérrez- cuando la persona que tiene el virus en sus pulmones, habla y cuando tose es cuando el virus sale, se queda flotando y otra persona lo respira. Y si no, puede pasar que tose sobre la mano y después le da la mano a otra persona y ahí va el virus. También puede ser que inconscientemente nos llevemos la mano contaminada a los ojos o llevemos a la boca por ejemplo una tortilla que alguien tocó con las manos contaminadas y ahí también puede ingresar. Por eso es tan importante el lavado de las manos y hay que higienizar las superficies de los lugares públicos, como las manijas de las puertas o los cajeros; esas superficies conviene limpiarlas y lavarse las manos porque ese lavado con agua y jabón alcanza”, detalló. Si no se está en la casa, recordó que las manos deben higienizarse con alcohol en gel o diluido, que mata al virus del COVID.

En otro momento de la charla, abordó el uso del barbijo y aclaró que en primer lugar “nos sirve para evitar que se disemine la infección, ya que impide que salgan las partículas que liberamos al hablar. Es una barrera pero no es hermético. Yo vengo insistiendo desde hace tiempo en que mejoremos la calidad de los barbijos. El barbijo social de tela no protege de contagiarte el COVID, sirve sí como barrera que evita que la persona con el virus lo propague, pero si el virus está en el aire con el barbijo de tela lo respiran y se contagian igual. Por lo tanto -subrayó- hay que mejorar los barbijos”. Reseñó Gutiérrez que en 2020 se aconsejó el uso de barbijos de tela porque en el mercado no se contaba con la cantidad necesaria de barbijos médicos y había que usar lo que se tenía. Reactivada la fabricación de estos insumos, ahora se los puede adquirir a bajo precio o reforzar los que se tienen de tela con el textil SMS, que sí evita los contagios, explicó. “El barbijo tiene una utilidad mucho más grande cuando estamos en espacios cerrados o cuando no podemos evitar el distanciamiento, por ejemplo en el transporte público. Les recomiendo que usen un buen barbijo y no usen barbijos de tela porque se van a contagiar”, puntualizó.

Destacó luego que “si estamos distanciados la probabilidad de enfermarnos es menor; el virus se diluye. Para infectarse, hay que tener una determinada cantidad de partículas virales. Entonces, si estamos en espacios abiertos, la chance de enfermarnos es menor y si estamos en un espacio cerrado pero tenemos ventilación, eso arrastra el virus, se lo lleva, lo diluye y también disminuye la chance de enfermarnos”. Precisó que algo en que insiste mucho es tener los ambientes ventilados: “con los fríos tenemos que hacer una ventilación cruzada: poner una puerta de un lado y una puerta del otro abierta o una ventana abierta por lo menos cinco centímetros si hace mucho frío, porque con eso hacer circular y renovar el aire”.

Por otro lado se refirió a la importancia de aislarse cuando se tienen síntomas, ya que es la mejor manera de cortar la cadena de contagios. “Esos síntomas pueden ir desde un resfrío común hasta un cuadro grave con falta de aire. En los rastrillajes que se hacen en San Salvador de Jujuy y en Palpalá, donde tenemos más casos, estamos encontrando mucha gente que ya bajó la guardia, que piensa que el COVID ya pasó. Ahora ya sabemos que si tenés COVID tenés que encerrarte en tu casa diez días, pero hay quienes tienen miedo de consultar y a veces no quieren asumir esa responsabilidad. Yo les pido a todos que tengamos responsabilidad. S hay síntomas de resfrío, fiebre, diarrea, piensen que pueden tener COVID y como primer paso deben aislarse en la casa, encerrarse en una habitación y usar barbijo para no contagiar al resto de la familia”, puntualizó.

En cuanto a las campañas proselitistas, advirtió que “hay que poner mucha atención al tema del distanciamiento; tratemos siempre de hacer reuniones con pocas personas, no grandes aglomeraciones, porque si nos juntamos 500 personas hay muchas más chances que no respetemos las distancias y nos enfermemos. Si hacemos reuniones al aire libre o en espacios grandes es mejor, si ventilamos ese ambiente mejor todavía y si nos lavamos las manos, usamos barbijos y evitamos que las personas que tienen síntomas formen parte de ese grupo, mejor”.