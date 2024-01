Gran Hermano: el desconsolado llanto de Furia cuando Cata abandonó la casa

La participante santafesina fue la última eliminada del reality conducido por Santiago del Moro, este domingo 14 de enero; obtuvo el 63,9% de los votos

Este domingo 14 de enero se celebró una nueva gala de eliminación en la casa de Gran Hermano (Telefe). Catalina Gorostidi obtuvo el 63,9% de los votos del público para abandonar el reality conducido por Santiago del Moro, sobre sus compañeros Alan Simone y Emmanuel Vich. Una decisión que no cayó bien a todos los participantes, como a Juliana “Furia” Scaglione, quien quebró en llanto tras el anuncio

“Estas semanas se me estuvieron haciendo muy complicadas y yo le pedí a la gente que me ayudara a salir”, señaló Cata, en su paso por las cámaras previo al anuncio de quién abandonaría la casa más famosa del país. Y contó su cambio de opinión: “Me gustaría quedarme por mis compañeras. Quiero que Agostina o Furia lleguen a la final y sé que yo soy una contención importante para ellas, así que aunque tenga muchas ganas de irme, no lo voy a hacer por cuenta propia”.

Luego de que el público del ciclo de televisión salvara a Emmanuel, quedaron en la placa Cata y Alan. Pero los espectadores decidieron que quien abandonaría la casa sería la pediatra. Una de las participantes que no se lo tomó nada bien fue Furia, quien permaneció a su lado desde el inicio del reality y con quien junto a Agostina Spinelli y Carla de Stefano conformaron el grupo de “las furiosas”.

“Te amo, b…. Te voy a extrañar mucho”, expresó Scaglione, mientras acompañaba a Cata hasta la puerta de salida y se secaba las lágrimas por la partida de su amiga. Y agregó: “Te quiero un montón. Volvé”. “Que se caigan las caretas”, gritó la última eliminada de la casa más famosa del país.