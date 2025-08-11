Ganó el oro y lo descalificaron: el enojo de un joven ciclista argentino en los Juegos Panamericanos Junior – La Nación

“Es totalmente injusto”. Eso manifestó el joven ciclista argentino Mateo Kalejman tras quedar descalificado de la prueba contrarreloj de ruta de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en la que había conseguido lo que era la primera medalla de oro para la delegación nacional, a raíz a una supuesta irregularidad en su bicicleta. La sanción, que invalidó el tiempo con el que se impuso en la competencia, desató una fuerte controversia a menos de 24 horas de iniciada la competencia continental juvenil. “Me destroza”, comentó.

La carrera se disputó el domingo 10 de agosto, un día después de la ceremonia inaugural, y el corredor sanjuanino había registrado un tiempo de 47 minutos, 38 segundos y 82 centésimas. Según consignó TyC Sports, ese registro lo dejó más de un minuto por delante del colombiano Samuel Florez, segundo en pista. Sin embargo, la revisión posterior determinó que el asiento de la bicicleta no cumplía con las medidas reglamentarias, lo que provocó su exclusión y la reasignación de medallas.

Tras la decisión de los jueces, el oro quedó en manos de Florez, que marcó 49:09.13, la plata fue para el mexicano José Antonio Prieto De Luna con 49:23.25 y el bronce para el colombiano Juan Quintero, con 49:40.02. El ciclista sanjuanino, de 20 años, manifestó su desacuerdo con la medida y señaló que el asiento había sido medido en varias oportunidades antes de su salida.

Mateo Kalejman había ganado en la prueba de ciclismo de ruta contrarreloj al marcar un tiempo de 47 minutos, 38 segundos y 82 centésimas.

Kalejman aseguró en diálogo con TyC Sports que los comisarios lo revisaron “cinco veces” antes de largar, a raíz de un reclamo presentado por la delegación colombiana, y que en todos los casos el ajuste fue considerado correcto.

“Salí con la bici en medida. Es algo que me perjudica en vez de beneficiarme. Si uso el asiento más inclinado para abajo me voy cayendo de la bicicleta, mi pedaleo es peor, mi pelvis se mueve más, soy menos eficiente, todo es peor”, explicó.

El ciclista argentino también afirmó que incluso el nuevo campeón, Florez, dijo que la determinación le pareció injusta. Según el sanjuanino, la sanción respondió a un criterio “inimaginable”.

En sus declaraciones, Kalejman indicó que la comisaria deportiva “hizo lo que quiso” y que, aunque el asiento pudiera haberse movido por un bache o una irregularidad del terreno, él partió con las medidas exactas permitidas. “Es totalmente injusto. Evidentemente tiene mucho peso Colombia, porque nadie hace nada”, añadió.

Mateo Kalejman, el ciclista sanjuanino descalificado.

“Una impotencia enorme de no poder hacer nada. He preparado esta competencia tres meses, entrené pura y exclusivamente para esto, todas mis carreras han sido con foco a esto y llegar y que cinco minutos antes de largar me digan esto, me destroza”, había expresado entonces.

Esta no es la primera vez que Kalejman se ve envuelto en una polémica por medidas técnicas en competencias internacionales. En el Mundial de Ciclismo de Zúrich 2024, el corredor no pudo participar en la prueba contrarreloj Sub-23 por una decisión similar tomada minutos antes de su salida.

En aquella oportunidad, relató que durante los controles previos se había verificado que su bicicleta cumplía con los parámetros establecidos, pero que, poco antes de iniciar, una nueva medición indicó que los acoples estaban dos milímetros por encima de lo permitido.

Agostina Hein, primer oro para la Argentina en el Sudamericano Junior

A pesar de la amargura por la descalificación de Kalejman, la primera medalla de oro argentina no tardó en llegar. Fue de la mano de Agostina Hein, la nadadora de 17 años que ganó la final de los 400 metros libres con un tiempo de 4m06s96, superando la marca que ella misma había establecido el domingo por la mañana en las series (4:13.41). Con este resultado no solo consiguió el oro y un nuevo récord panamericano junior, sino que también aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.