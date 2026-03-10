Feria Artesanal por el Día de la Mujer

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, se realizará una Feria Artesanal del Día de la Mujer Emprendedora, un espacio destinado a visibilizar y fortalecer el trabajo de mujeres emprendedoras de la provincia de Jujuy.
La jornada tendrá lugar el sábado 14 de marzo, de 9 a 13 horas, en la explanada de la Basílica de San Francisco, en San Salvador de Jujuy.
Durante la feria, emprendedoras locales exhibirán y comercializarán sus productos, generando un espacio de encuentro con la comunidad y promoviendo circuitos de comercialización local, fortaleciendo así la economía social y el trabajo de los emprendimientos comunitarios.
La actividad es organizada por Cuidadores de la Casa Común y la Coordinación de Economía Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Integral del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Jujuy, con el objetivo de acompañar, visibilizar y potenciar el desarrollo de proyectos productivos liderados por mujeres.