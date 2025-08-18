Reflejo Jujuy – Fabuloso: un joven construyó un subte con estación incluida para gatos

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

Fabuloso: un joven construyó un subte con estación incluida para gatos

Ago 18, 2025 Internacionales 0

Xing, un joven ingeniero chino, construyó e inauguró este sábado un convoy y una estación de transporte subterráneo en miniatura para felinos, informa RT.

fabuloso:-un-joven-construyo-un-subte-con-estacion-incluida-para-gatos
Fabuloso: un joven construyó un subte con estación incluida para gatos

Este subte improvisado forma parte del proyecto de construir una mini casa para sus mascotas, al que le dedicó dos años de su vida.

Su gato, de raza «maine coon», pudo entrar libremente en un vagón y salir al andén, aunque Xing solo cabe acostado en ambos, indicas RT.

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

Taylor Swift y las pistas secretas para sus fans: ¿cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

Taylor Swift y las pistas secretas para sus fans: ¿cantará en el...

Ago 18, 2025 0

Esta última semana, Taylor Swift revolucionó a sus fanáticos tras anunciar The Life of a Showgirl, su doceavo disco. Y es que no lo hizo de cualquier manera, sino que eligió contar la gran...
Leer más
La vida de Antonio Banderas después del infarto: los permitidos y nuevos gustos a los 65 años

La vida de Antonio Banderas después del infarto:...

Ago 18, 2025 0

Tini Stoessel sorprendió a sus fans mexicanos en la proyección del primer episodio de Quebranto: «Me gustó mucho volver a actuar»

Tini Stoessel sorprendió a sus fans mexicanos en...

Ago 15, 2025 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol