Fabuloso: un joven construyó un subte con estación incluida para gatos

Xing, un joven ingeniero chino, construyó e inauguró este sábado un convoy y una estación de transporte subterráneo en miniatura para felinos, informa RT.
Este subte improvisado forma parte del proyecto de construir una mini casa para sus mascotas, al que le dedicó dos años de su vida.
Su gato, de raza «maine coon», pudo entrar libremente en un vagón y salir al andén, aunque Xing solo cabe acostado en ambos, indicas RT.
