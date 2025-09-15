Escándalo en Francia: investigan por acoso sexual al ex presidente del Saint-Ettiene

Un escándalo se desató en la Ligue 1 de Francia: la fiscalía de Saint-Ettiene abrió una investigación contra Roland Romeyer, ex presidente del club que lleva el nombre de la ciudad, por “acoso y ultrajes sexistas agravados por la relación jerárquica o la minoría”.

Si bien el caso se abrió a finales de junio de este año, todo salió a la luz a partir de un trabajo periodístico del diario francés L’Equipe, que indagó sobre las acusaciones que llevaron a la fiscalía a realizar esa investigación. Según pudo recabar el medio, hubo múltiples señalamientos de empleadas del club contra Romeyer, de 80 años, a quien le marcaron gestos inapropiados y comentarios sexistas.

Esas acusaciones provocaron la reacción tanto del club como de las autoridades deportivas y judiciales. Entre los comportamientos de Romeyer, quien presidió el club desde el 2006 hasta el 2024, L’Equipe describió actos como «intentar tocar nalgas en los pasillos, dar abrazos no deseados y besar en la comisura de los labios».

Roland Romeyer, ex presidente del Saint-Ettiene. (Foto: Prensa Saint-Ettiene)

Otras mujeres llegaron a denunciar incluso que el ex presidente del club les llegó a tirar del escote con un dedo y que, con frecuencia, les hacía comentarios sobre sus cuerpos.

Las primeras alertas aparecieron recién en septiembre del 2024, meses después de que el club fuera vendido al grupo canadiense Kilmer Sports Ventures, tras reuniones internas organizadas en colaboración con la asociación Her Game Too, dedicada a combatir el sexismo en el fútbol.

Tras estos testimonios, la nueva dirigencia del Saint-Ettiene, encabezada por Kilmer Sports Ventures, ordenó una investigación interna entre febrero y mayo de este año. Martin Pradel, un abogado independiente, conversó con 14 personas del club, incluidos tres hombres. Y según el informe citado por L’Équipe, la mayoría de los entrevistados optó por minimizar o restarle importancia a los hechos, en algunos casos por el común temor a represalias o por encontrarse en posiciones laborales precarias.

La defensa de Romeyer

Romeyer, a través de su abogado Jean-Félix Luciani, negó todas las acusaciones y añadió que su cliente está «dolorido, pero tranquilo» y que se defenderá «con la firmeza necesaria cuando llegue el momento».

El club, por su parte, expresó que condena «toda forma de violencia y comportamiento inapropiado, tanto dentro como fuera del campo» y remitió la información a la fiscalía, con la que coopera en esta investigación.

