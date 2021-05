EN TUMBAYA, GUTIÉRREZ LLAMÓ A LA UNIÓN DE LOS JUJEÑOS PARA APOYAR LOS CAMBIOS

Al encabezar la presentación de candidatos a diputados del Frente Cambia Jujuy en Tumbaya, el médico Omar Gutiérrez llamó a los jujeños a unirse y “acompañar al Jujuy que piensa en crecer”.

Recordando los años de caos que precedieron a la llegada a la gobernación de Gerardo Morales, Gutiérrez habló de la “Jujuy de la violencia y de la gente dependiendo de la dádiva” y afirmó que “hay que salir de una vez por todas de eso”.

Luego explicó que la decisión de ser candidato surgió de conocer la capacidad de trabajo del gobernador en favor de hacer crecer a la Provincia: “cuando me tocó trabajar a la par con él en la lucha contra la pandemia, me di cuenta que realmente quiere cambiar a Jujuy y eso lo vi reflejado no en las promesas sino en la realidad”, afirmó.

“Nos tenemos que unir como jujeños y participar -reflexionó Gutiérrez- porque si uno no participa y mira desde afuera no se juega nada; es más fácil también quedarme del otro lado y criticar y criticar, pero qué pasa cuando te comprometes y decidís hacer algo más, y acompañar al Jujuy que piensa en crecer”.

El candidato a diputado provincial Alberto Bernis, por su lado, sostuvo que la familia jujeña “quiere un trabajo digno y eso generan los grandes proyectos del gobernador Gerardo Morales”. El legislador dio como ejemplo la producción de litio, destacando los avances en el proyecto para fabricar baterías de litio en la provincia, con la reciente firma del memorándum de entendimiento con la compañía Ganfeng Lithium. “Son políticas en serio, potentes, que van a sacar a la gente de la pobreza”, sostuvo para remarcar que por eso “es importante que acompañemos al proyecto político del gobernador Gerardo Morales. Falta mucho por hacer -advirtió- y el gobernador necesita mantener una mayoría en la Legislatura que le garantice gobernabilidad para ponerle freno a las minorías que destruyen y que quieren volver a la violencia del pasado”. Amplió en este sentido que “hay una oposición responsable que se opone con derecho y está bien que así sea, pero hay una oposición que destruye, que es el kirchnerismo y la gente de Milagro Sala, que hoy están manejando un montón de planes porque son gobierno en la Nación. Saben que pierden y entonces se juntan para ver cómo hacer daño”, denunció Bernis y recordó la oposición violenta a la construcción de una escuela en el barrio Campo Verde de la capital.

“Los jujeños, más allá del radicalismo, de los peronistas, más allá de los socialistas, más allá de los independientes, más allá de los descontentos, tenemos que pensar que el 27 de junio le vamos a decir basta de violencia y sí al proyecto de desarrollo y de generación de trabajo que encarna el frente Cambia Jujuy”, resaltó.

“No es una elección más, es una elección donde nos jugamos muchas de las cosas que venimos haciendo en la provincia de Jujuy y que ustedes necesitan”, afirmó por su parte el diputado y candidato Humberto López.

Javier Molina, candidato a concejal, agradeció el acompañamiento de los vecinos de Tumbaya y de los dirigentes del frente en el orden provincial, destacando también el entusiasmo y las ganas de trabajar del equipo de campaña. El pueblo “se está quedando atrás”, dijo y adelantó que una de las propuestas de la lista es la instalación de un local para el mercado municipal para que los comerciantes y artesanos no trabajen a la intemperie.