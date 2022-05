Cruces de 16avos de final de Copa Argentina

Vélez vs. Independiente Rivadavia

Lanús vs. Godoy Cruz / Tristán Suárez

Colón vs. Patronato /Deportivo Morón

Banfield vs. Unión

Boca vs. Ferro

Agropecuario vs. Racing

River vs. Barracas Central

Argentinos vs. Defensa y Justicia

Chaco For Ever vs. Talleres

Estudiantes vs. Platense / Belgrano

Independiente vs. A. Tucumán

Gimnasia de Jujuy vs. Racing de Córdoba

Rosario Central-Sol de Mayo vs. Quilmes

Aldosivi-Newell’s

Flandria-Gimnasia LP vs. Liniers