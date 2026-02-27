El Atlético Madrid de Simeone jugará con el Tottenham de Cuti Romero en los octavos de final de la Champions

El equipo colchonero, que tiene en sus filas a los argentinos Nahuel Molina, Gianluca Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez, evitó al Liverpool de Alexis Mac Allister, que su otro posible rival para el inicio de la carrera hacia la gran final de Budapest.

Los partidos se octavos de final se jugarán del 9 al 11 de marzo (ida) y del 16 al 18 de marzo (revancha). Atlético será local en el primer juego por haber clasificado desde los playoffs, instancia en la que dejó en el camino a Brujas de Bélgica.

En caso de avanzar de ronda, el equipo de Simeone se medirá con el ganador de Newcastle United y Barcelona.

Real Madrid-Manchester City, un clásico de Europa

El sorteo deparó que el Real Madrid de Franco Mastantuono vuelve a enfrentarse con el Manchester City de Pep Guardiola, al que eliminó el año pasado. Será el 16to. enfrentamiento de un historial de Champions que arroja seis victoria del Madrid, cinco del City y cuatro empates.

Chelsea frente al campeón

El Chelsea de Enzo Fernández tendrá como rival al defensor del título, París Saint-Germain, en un duelo que reeditará la final del último Mundial de Clubes de la FIFA. El partido de ida será en el Parque de los Príncipes en París y el desquite en Stamford Bridge, en Londres.

Los cruces de octavos de final de la Champions League