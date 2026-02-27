Reflejo Jujuy – El Atlético Madrid de Simeone jugará con el Tottenham de Cuti Romero en los octavos de final de la Champions

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

El Atlético Madrid de Simeone jugará con el Tottenham de Cuti Romero en los octavos de final de la Champions

Feb 27, 2026 Deportes 0

El sorteo del cuadro final de la competencia se realizó en la sede de la UEFA ubicada en Nyon, Suiza.

Atlético de Madrid - Noticias del Atleti | EL MUNDO

La Champions League definió este viernes sus cruces de octavos de final, después de disputarse los playoffs para completar el cuadro con los 16 mejores equipos de la competencia. En una de las llaves más atractivas, el Atlético de Madrid de Diego Simeone enfrentará al Tottenham Hotspur de Cristian Cuti Romero.

El equipo colchonero, que tiene en sus filas a los argentinos Nahuel Molina, Gianluca Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez, evitó al Liverpool de Alexis Mac Allister, que su otro posible rival para el inicio de la carrera hacia la gran final de Budapest.

Los partidos se octavos de final se jugarán del 9 al 11 de marzo (ida) y del 16 al 18 de marzo (revancha). Atlético será local en el primer juego por haber clasificado desde los playoffs, instancia en la que dejó en el camino a Brujas de Bélgica.

En caso de avanzar de ronda, el equipo de Simeone se medirá con el ganador de Newcastle United y Barcelona.

Real Madrid-Manchester City, un clásico de Europa

El sorteo deparó que el Real Madrid de Franco Mastantuono vuelve a enfrentarse con el Manchester City de Pep Guardiola, al que eliminó el año pasado. Será el 16to. enfrentamiento de un historial de Champions que arroja seis victoria del Madrid, cinco del City y cuatro empates.

Chelsea frente al campeón

El Chelsea de Enzo Fernández tendrá como rival al defensor del título, París Saint-Germain, en un duelo que reeditará la final del último Mundial de Clubes de la FIFA. El partido de ida será en el Parque de los Príncipes en París y el desquite en Stamford Bridge, en Londres.

Los cruces de octavos de final de la Champions League

  • Real Madrid vs. Manchester City
  • Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa
  • París Saint-Germain vs- Chelsea
  • Newcastle vs. Barcelona
  • Galatasaray vs. Liverpool
  • Atalanta vs. Bayern Múnich
  • Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur
  • Bayer Leverkusen vs. Arsenal

La final del torneo más importante de Europa se jugará el 29 o 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, en Hungría.

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la televisión

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la...

Feb 27, 2026 0

La actriz vuelve este domingo a la pantalla de El Trece luego de un mes de vacaciones. Los detalles A un mes de su último programa, Juana Viale retoma su contacto con el público a partir de este...
Leer más
Muerte de Kurt Cobain: un exjefe de la policía de EE.UU. sumó nueva información y provocó un giro en la principal hipótesis

Muerte de Kurt Cobain: un exjefe de la policía...

Feb 19, 2026 0

La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV y aclaró cómo está su salud

La familia del Indio Solari desmintió que haya...

Feb 19, 2026 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol