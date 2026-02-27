Edinson Cavani no se concentraría en Boca Juniors y crece la incertidumbre por su futuro en el club

Cavani entonces se haría estudios para explorar la zona y determinar cuáles serán los pasos a seguir respecto a una rehabilitación y qué chances tendrá de volver a competir en la elite del fútbol argentino en el corto y mediano plazo. “A partir de estos estudios vamos a tener un panorama mucho más claro de cómo va a ser de ahora en más el día a día de Edinson Cavani”, se informó. Mientras tanto, en Brandsen 805 aumenta el eco de la versión de que el uruguayo podría colgar los botines antes de lo previsto debido a esta lesión y la inactividad que mantiene.

Hay que recordar que Boca visitará a Lanús el miércoles que viene por el postergado de la séptima fecha del Apertura, justo antes del parate que realizará el fútbol argentino por determinación de los dirigentes en base a la “persecución” que denunciaron Claudio Tapia y Pablo Toviggino por parte de la Justicia (en los próximos días irán a indagatoria en el marco de la causa por presunta apropiación indebida de tributos y aportes de seguridad social). Cavani, para el encuentro ante el Granate, tampoco estaría presente. Con mucha suerte, podría volver al ruedo el miércoles 11 de marzo ante San Lorenzo en la Bombonera.

El panorama para el centrodelantero de 39 años es cada vez menos alentador ya que Boca acaba de cerrar a Adam Bareiro como refuerzo y el paraguayo debutó con un doblete en Copa Argentina y se perfila para quedarse con el puesto de aquí en más. En tanto, Milton Giménez continúa con la recuperación tras una intervención de pubalgia y retornaría a las canchas en abril, por lo que la competencia en ese sector de la cancha será cada vez mayor. El 19 de marzo se sorteará la fase de grupos de la Copa Libertadores y, a principios de abril, arrancará dicha instancia con el Xeneize como cabeza de grupo.