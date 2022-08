Daniel Vila se refirió a la salida de Viviana Canosa de A24: “Fue una reacción intempestiva y desproporcionada”

Entendió, además, que “no hacía falta” exponer este tipo de acciones individuales grabadas en celulares. “Los medios de alguna manera nos transformábamos en una caja de resonancia de esa persona [que va contra los funcionarios]. Lo lanzábamos a la fama”, comentó al respecto y sostuvo entonces: “Habían escrachado esa semana a personas que ni conozco, como [Juan] Grabois, [Luis] D’Elia, [Pablo] Moyano, a periodistas de distintos medios. Juntar ese tipo de cosas en el medio era promover algo que no estaba bien, pero no para Viviana, para todos los programas”.

Planteó, incluso, que el comunicado que emitieron desde la empresa para aclarar que no iban a difundir este tipo de videos, y que fue leído al aire, “había aparecido en varios programas: en el noticiero, en el programa de Baby [Etchecopar]; no solo en el programa de Viviana”. Y en ese sentido indicó que la decisión “no es un hecho tan inusual”, sino que es “parte de la responsabilidad que tiene el responsable editor de un medio”.

La charla con Massa

Sin embargo, Vila volvió con que esta cuestión no tuvo ningún tipo de vinculación con intentar proteger a Massa dado el vínculo que comparten y negó que el líder del Frente Renovador lo haya llamado previamente para que no se emitan esos contenidos.

Sí reveló que el titular de Economía se comunicó después de lo ocurrido con Canosa, pero que él le indicó que mantendría la postura de no pasar por televisión los actos de repudio. “Era una decisión editorial que no tenía que ver con su persona”, planteó Vila, quien insistió: “Se vieron el día anterior tres situaciones de este tipo y cuando llegó la del ministro se tomó la decisión. Podría no haber sido la del ministro, fue esa, no hubo más especulación”.

El empresario también aclaró que nadie del Gobierno presionó para que levantaran el programa de Canosa con miras en el tono extremadamente crítico que tiene la periodista con la administración que conduce Alberto Fernández y, pese a que dijo no saber si la situación terminará en un juicio, reveló que el abogado de la conductora ya le hizo un llamado.

Dijo que Canosa trabajó con “absoluta libertad”, pero que “no comparte” su forma de hacer periodismo

En tanto, Vila puso el eje en que Canosa trabajó “mucho tiempo” en esa compañía y que no tuvieron problemas hasta la semana pasada. “Al revés, ha trabajado con absoluta libertad. Ella es fuerte en sus manifestaciones y nunca ha tenido problemas. Esto era un hecho muy menor que generó y levantó toda esta polémica”, refirió el empresario, que acotó sobre los modos profesionales de la conductora: “Hace un periodismo muy fuerte que en lo personal no comparto, pero que se ha manejado durante más de un año con esa libertad. Estamos hablando de censura, pareciera que es como un contrasentido”.