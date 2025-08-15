Cayó uno de los motochorros que mató a la hermana de una policía en La Matanza: lo reconoció en redes sociales

El seguimiento de las cámaras de seguridad y un perfil de Instagram aportado por la hermana policía de Esmeralda Bustamante (23) fue vital para la detención de un sospechoso quien se cree que le disparó y la asesinó el miércoles junto a otros tres motochorros que intentaron robarle la moto en Gregorio de Laferrere, en La Matanza.

Policías de la comisaría de Laferrere detuvieron en la madrugada de este viernes a Ricardo Daniel Zacarías (22), alias “Ricky”, acusado de ser el autor del disparo que mató a Bustamante.

La detención se realizó en medio de tres allanamientos realizados en el barrio El Talita de González Catán, a pedido del fiscal de Homicidios de La Matanza Adrián Arribas.

Al notar la presencia de la policía, Zacarías intentó escaparse, pero fue detenido a los pocos metros de su casa en medio de un operativo cerrojo de la Policía bonaerense.

El sospechoso fue identificado por Emilce Bustamante (24), hermana de la víctima y agente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía bonaerense en estado de disponibilidad.

La mujer aportó un perfil de las redes sociales de Zacarías. A esta referencia se agregó el seguimiento realizado por las cámaras de seguridad de las dos motos en la que circulaban los cuatro motochorros tras cometer el crimen.

El crimen ocurrió el miércoles a la tarde en Carcarañá y Ruta 21, en Laferrere, partido cuando Emilce y Esmeralda iban en una Honda Tornado XR250 y fueron interceptadas por cuatro ladrones en dos motos.

Dos motochorros armados se bajaron y amenazaron a las hermanas. Uno de ellos se fue encima de las dos mujeres. Esmeralda se bajó asustada y se alejó un paso de la Tornado. Emilce, que manejaba, quedó cara a cara con uno de los ladrones y empezó a forcejear.

En la lucha con el ladrón, la Tornado se cayó. Esmeralda se acercó, no está claro si a intentar levantar la moto o sacarle la llave para impedir que se la llevaran. En ese momento, uno de los asaltantes le disparó a Emilce, que se agarró la mano y se dio vuelta del dolor.

Simultáneamente, Esmeralda atinó a ponerse delante de Emilce y enfrentar al tirador, que volvió a disparar a quemarropa y le dio en el pecho.

Esmeralda, herida, dio unos pasos hacia atrás y cayó sobre la vereda. Emilce también se tiró al piso del dolor.

Los cuatro motochorros escaparon sin robar nada.

Esmeralda Bustamante, la joven de 23 años que fue asesinada por motochorros en un asalto en Gregorio de Laferrere.

Vecinos que escucharon los disparos salieron a ver qué pasaba y se encontraron con las dos chicas en el piso y la moto tirada a un costado. Emilce reaccionó y vio a su hermana herida, se levantó y fue a socorrerla.

Minutos después una ambulancia de la empresa Acción Médica llegó al lugar y trasladó a las dos chicas a la clínica privada Catán donde le practicaron maniobras de reanimación a Esmeralda, pero murió por la herida de bala.

Su hermana también fue asistida por la herida en el brazo, pero estaba fuera de peligro y aportó datos sobre el episodio a los policías.

Quién era la víctima

Esmeralda Bustamante tenía 23 años y era amante del fútbol y de las motos. El miércoles iba como acompañante de su hermana Emilce. Hijas de padres paraguayos, Esmeralda era muy querida por su familia y amigos. En diálogo con Clarín, parientes de ella en Argentina y Paraguay la recordaron como una chica muy cariñosa, buena y trabajadora.

«Le gustaban el fútbol y las motos. Entrenábamos juntas», dijo a Clarín Carolina, una de sus amigas.

En sus redes sociales, Esmeralda se mostraba con una moto Corven Triax blanca, también de estilo todoterreno como la Honda Tornado que le quisieron robar a ella y su hermana el miércoles.

«No puede ser que se viva así, que nos maten por una moto, una pertenencia de valor que podamos llevar un celular, una mochila, algo de oro, quiero Justicia por mi amiga», expresó.

«Descansa prima que injusta la vida que personas tan buenas tengan que terminar en manos de miserables», publicó Derlis, uno de sus primos en Paraguay.

Este joven le contó a Clarín que el mes pasado la familia sufrió la pérdida de Tomás Bustamante, tío de Esmeralda, que fue atacado a cuchillazos por un hombre con el que tuvo una discusión. El agresor escapó a caballo.

Aquel crimen ocurrió en Otamendi al 1500, en Pontevedra, partido de Morón, muy cerca de González Catán.