Boca Juniors llega a Salta: dónde se hospedará y cómo conseguir entradas

Las localidades podrán adquirirse de manera presencial en Salta a partir del domingo, aunque con un número limitado de tickets disponibles. Paralelamente, en los próximos días se habilitará la venta por Internet a través de la plataforma Deportick, igualmente con cantidad restringida.

Los valores de las entradas para quienes tengan intenciones de presenciar el partido serán los siguientes: Popular $50.000, Preferencial $70.000 y Platea $90.000.

Boca Juniors, sin Paredes ni el Chango

El equipo dirigido por Claudio Úbeda deberá afrontar el encuentro sin la presencia de Leandro Paredes, campeón mundial, quien se encuentra fuera de las canchas debido a un esguince en el tobillo derecho. Tampoco estará disponible el atacante Exequiel «Changuito» Zeballos, afectado por un desgarro en el isquiotibial que sufrió durante una práctica.