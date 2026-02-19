Reflejo Jujuy – Boca Juniors llega a Salta: dónde se hospedará y cómo conseguir entradas

Boca Juniors llega a Salta: dónde se hospedará y cómo conseguir entradas

Feb 19, 2026 Deportes 0

El Xeneize jugará ante Gimnasia de Chivilcoy el martes a las 21.15 en el estadio Padre Martearena, en su debut en esta edición de la Copa Argentina.

Boca Juniors llegará a la ciudad de Salta el lunes 23 de febrero y se hospedará en el Hotel Sheraton, preparándose para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy el martes a partir de 21.15, en el estadio Padre Martearena. Este encuentro representará la primera aparición del club en la presente edición del torneo federal.

Se dará en un escenario que tradicionalmente atrae a numeroso público cada vez que alguno de los equipos más importantes del fútbol argentino visita la provincia.

Las localidades podrán adquirirse de manera presencial en Salta a partir del domingo, aunque con un número limitado de tickets disponibles. Paralelamente, en los próximos días se habilitará la venta por Internet a través de la plataforma Deportick, igualmente con cantidad restringida.

Los valores de las entradas para quienes tengan intenciones de presenciar el partido serán los siguientes: Popular $50.000Preferencial $70.000 y Platea $90.000.

Boca Juniors, sin Paredes ni el Chango

El equipo dirigido por Claudio Úbeda deberá afrontar el encuentro sin la presencia de Leandro Paredescampeón mundial, quien se encuentra fuera de las canchas debido a un esguince en el tobillo derecho. Tampoco estará disponible el atacante Exequiel «Changuito» Zeballos, afectado por un desgarro en el isquiotibial que sufrió durante una práctica.

