Avanza el diálogo entre el Gobierno de Jujuy y los representantes de las fuerzas de Seguridad

«Manifestaron que la comisión que se presentó no va a ser la misma que lo hará en el Ministerio de Seguridad para tratar temas operativos. El lunes van a venir quienes abordarán el tema salarial«, explicó Cardozo sobre la decisión de quienes representan a los miembros de la fuerza.

En esa línea, detalló que en la reunión de este jueves estuvo presente un contador del Servicio Penitenciario, «por lo que ya hubo algunos planteos de ítems que van a trabajar en una propuesta para el lunes, cuando tendremos la próxima reunión para seguir avanzando sobre este tema».

El ministro también subrayó la amplitud de la convocatoria, destacando que participaron representantes de distintos sectores: efectivos en actividad y retirados, tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario.

Finalmente, Cardozo remarcó que “la apertura al diálogo por parte del Gobierno de Jujuy es total” y valoró la predisposición de los participantes, así como el marco de respeto en el que se desarrolló la reunión, consolidando el funcionamiento de las vías institucionales para abordar las distintas inquietudes del sector.