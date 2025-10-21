ARCA impone nuevos límites para compras en Shein y Temu: ¿qué podés adquirir ahora?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó nuevas reglas para las compras internacionales realizadas a través de plataformas como Shein, Temu y otros sitios de e-commerce.

El objetivo de esta medida es agilizar el ingreso de paquetes al país y evitar demoras en Aduana, un problema recurrente para quienes compran productos en el exterior.

El nuevo régimen, que ya está vigente, establece límites en cuanto al valor, peso y cantidad de artículos permitidos por envío. Según explicaron desde la agencia, los paquetes que cumplan con estas condiciones serán ingresados al país de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales ni retenciones prolongadas.

En cambio, si un pedido supera alguno de los parámetros fijados, el comprador deberá realizar gestiones extra ante Aduana, lo que podría generar demoras o costos adicionales.

ARCA: requisitos para las compras internacionales en sitios como Shein y Temu

Las nuevas disposiciones de ARCA fijan cuatro condiciones básicas que deben cumplir los envíos para evitar demoras en la Aduana:

El valor total del pedido no puede superar los USD 3.000 por envío.

Cada paquete debe pesar hasta 50 kilos.

Se admiten hasta tres unidades del mismo producto por envío.

Los productos deben estar destinados exclusivamente al uso personal, sin fines comerciales.

Estas reglas se aplican tanto a compras en Shein y Temu como en cualquier otra plataforma internacional, incluso en aquellas que ofrecen envío gratuito.

ARCA establece requisitos para las compras en Shein. Foto: Reuters.

Es importante tener en cuenta que si se excede alguno de los límites, ARCA podrá retener la compra y solicitar documentación complementaria o el pago de aranceles aduaneros.

ARCA: ¿tengo que declarar cuando recibo un paquete de Shein?

Según aclararon desde la agencia, no es necesario realizar ninguna declaración jurada para los pedidos de Shein y Temu.

Sin embargo, en muchos casos sí es obligatorio confirmar que la compra se concretó correctamente una vez recibido el paquete, especialmente cuando el envío se realizó mediante Correo Argentino.

Para registrar que un paquete llegó correctamente, hay que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.

Acceder a la sección “Envíos Postales Internacionales”.

Seleccionar el paquete recibido.

Confirmar la recepción dentro de los 30 días desde la entrega.