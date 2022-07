América vs Real Madrid: cuándo y dónde ver el último partido de la “Águilas” en su gira por EEUU

¿Dónde es el América vs Real Madrid?

El compromiso será en la Ciudad de San Francisco, California. Concretamente en el Oracle Park, estadio que es casa del popular equipo de béisbol, los Gigantes de San Francisco, y el cual tiene capacidad para más de 42 mil personas.

El estadio será adaptado para jugar fútbol sobre su césped, una práctica habitual del escenario e incluso donde el América ya disputó un amistoso contra el Manchester City en el 2011.

¿Cuándo es el amistoso entre América vs Real Madrid?

El conjunto americanista se medirá ante los merengues este martes 26 de julio a las 21:30 horas, en horario de la Ciudad de México, por lo que quedará configurado para generar la mayor cantidad de audiencia en Norteamérica.

Para el horario local de San Francisco, el partido empezará dos horas a las 19:30 horas; mientras que el horario para Buenos Aires será a las 23:30 horas de la noche.

¿Dónde ver el América vs Real Madrid desde México?

La transmisión desde México para este compromiso de la Soccer Champions Tour será a través de TUDN y la nueva plataforma de streaming VIX, por lo que en esta ocasión no será transmitido por televisión abierta.

Respecto a la transmisión por internet para México, de igual forma será en el servicio de streaming gratuito de VIX, disponible para dispositivos móviles o mediante su página de internet. De igual forma es posible sintonizar TUDN mediante los servicios de streaming de la televisión de paga, como Blue to Go o Izzi Go, etéctera.

Posibles alineaciones para el amistoso entre el América y Real Madrid

Debido a lo presentado recientemente en amistoso por parte de los dos equipos, se espera un cuadro competitivo de inicio con una base de titulares en las dos escuadras, por lo que nuevamente se espera una mayor intensidad en los primeros compases del juego.

El posible XI del América para enfrentar al Real Madrid: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Néstor Araújo, Emilio Lara, Mauricio Reyes; Jonathan Dos Santos, Pedro Aquino; Álvaro Fidalgo, Diego Valdés Jonathan Rodríguez, y Federico Viñas.

El posible XI del Real Madrid vs América: Andriy Lunin; Lucas Vásquez, Eder Militao, Antonio Rudiger, Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Marco Asensio, Mariano Díaz y Vinicius Jr.

Con este partido finalizará la gira del América en Estados Unidos contra potencias de Europa. Previamente cayó 2-1 contra el Chelsea y Manchester City, por lo que buscarán sacar un mejor resultado en la última prueba de fuego para los dirigidos por Fernando Ortiz.

Por otro lado, al Real Madrid todavía le faltaría medirse contra la Juventus el próximo sábado 30 de julio, último juego de preparación antes del partido de Supercopa de Europa contra el Eintracht de Frankfurt.