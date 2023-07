Acto en El Piquete para apoyar la fórmula Larreta-Morales

Con la consigna de “si gana Gerardo, gana Jujuy”, se llevó a cabo este miércoles en El Piquete un acto con los precandidatos a legisladores nacionales del Frente Cambia Jujuy, quienes explicaron la importancia de las PASO a celebrarse el próximo 13 de agosto y las implicancias de un triunfo de la fórmula que integran Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

El encuentro tuvo lugar en la sede del comité del Radicalismo y contó con la presencia del intendente Ariel Julián Ortiz y del diputado Fabián Tejerina, además de dirigentes y militantes de la localidad.

La precandidata a senadora Silvia Giacoppo fue una de las oradoras y condenó los proyectos de nacionalización del litio que impulsan algunos legisladores nacionales por Jujuy. Recordó que la Constitución nacional establece el dominio originario de las provincias sobre los recursos nacionales que se encuentren en sus territorios y señaló que es inconcebible que parlamentarios jujeños tengan “semejante desapego y desamor” por Jujuy al “promover la entrega de estas riquezas al gobierno nacional”.

Gicoppo recordó que este tema dio lugar a un gran debate al tratarse la reforma de la Constitución nacional en 1994, “en la que el Radicalismo fue abanderado del dominio originario de las provincias”.

En otro momento, resaltó que durante la trayectoria de Morales en el Senado nacional “tuvo la cualidad de crear consensos y producir leyes importantísimas en defensa del federalismo”.

Por su lado, la precandidata a diputada al Parlasur, María Inés Zigarán, sostuvo que el gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente “hizo de Jujuy un modelo de gestión gubernamental” y enfatizó que “nadie tuvo el coraje de Gerardo Morales para enfrentar a las mafias que en la provincia extorsionaban a las poblaciones vulnerables con prácticas violentas y líderes corruptos y violentos como Milagro Sala. Les pusimos un freno porque el pueblo de Jujuy quiso recuperar la paz y la convivencia democrática”, recordó Zigarán.

En el presente, “el kirchnerismo sabe que se va y están desesperados; como el principal contrincante y la fórmula más competitiva es la que conforman Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, trataron de derrocar a las autoridades democráticas de Jujuy, construyendo una infamia con la reforma constitucional, mintiendo a las comunidades indígenas que les iban a quitar las tierras y nada de eso es verdad”, remarcó.

Mario Fiad, precandidato a senador, habló de los logros del Gobierno provincial y tras mencionar las energías limpias, la infraestructura educativa y conectividad a internet que avanza para centros de salud, comisarías y escuelas en todo el territorio, destacó las mermas históricas en los indicadores de mortalidad infantil y mortalidad materna.

“Si no hubiera habido orden y paz, muchas empresas no se hubieran instalado en Jujuy generando puestos de trabajo”, aseveró por otro lado.

Fiad defendió la nueva constitución al sostener que es “moderna, progresista y que incluye muchos derechos nuevos para los jujeños”, al tiempo que repudió la “obra de agitadores” que “pretendieron dar un golpe institucional y no lo lograron”.

“La corrupción de Jujuy –dijo- está presa y no vamos a retroceder porque hay un sendero marcado que ha dado muchos beneficios a miles de jujeños”.

En tanto, el intendente Julián Ortiz afirmó que El Piquete “está mejorando y no hubiéramos podido avanzar todo lo que avanzamos sin el trabajo de todos ustedes y si no hubiéramos tenido el apoyo de Gerardo Morales”.

“Tenemos la necesidad de ser agradecidos y vamos a salir a defender el voto”, aseguró.