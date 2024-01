Wanchope Ábila sorprendió a todos y dijo que sueña con volver al club donde fue feliz: “Es lo que más deseo”

El delantero de 34 años rompió el silencio y se refirió a su futuro inmediato. Aunque tiene contrato con Colón hasta diciembre, admitió que busca una salida tras el descenso.

El exdelantero de Boca, Ramón “Wanchope” Ábila, acelera su salida de Colón de Santa Fe tras el descenso a la segunda categoría. En ese sentido el futbolista cordobés aseguró que sueña con regresar a Instituto de Córdoba, club en el que se formó y donde dio sus primeros pasos en el profesionalismo.

Ábila, de 34 años, tiene contrato con el Sabalero hasta fin de este año, pero todo indica que no llegará a cumplirlo. El descenso del conjunto santafesino lo llevó a tomar la decisión de buscar una salida con el objetivo de cambiar de aire.

En principio, Colón pretendía 800 mil dólares para dejarlo ir antes de tiempo, pero en las últimas horas hubo acercamientos y se habla de una cifra menor, que oscila en 500 mil dólares.

“Volver a Instituto es lo que más quiero”

Wanchope, ex Boca, se encuentra de visita en Córdoba y ahí confesó que quiere regresar a Instituto. En una entrevista con El Doce, fue muy claro: “(Volver a Instituto) es lo que más quiero, es lo que más deseo, pero no depende solo de mí. Depende de otra persona. Uno hace todo, pero no es fácil”.

“Esperemos que se dé pronto, más ansioso que yo creo que no haya nadie. Mientras tanto disfrutamos y la pasamos bien con amigos”, cerró el delantero.