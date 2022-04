Video: Yanina Latorre sufrió una fuerte caída mientras discutía con Ana Rosenfeld en LAM

Las panelistas de LAM, volvieron a enfrentarse en el ciclo del que forman parte

Los cruces entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld, parecen estar lejos de terminar. En los últimos días, ambas panelistas de LAM protagonizaron una serie de fricciones, y en la emisión del lunes, las dos volvieron a tener un tenso ida y vuelta, en el que ninguna se calló nada.

Pocos minutos después del inicio del programa, Rosenfeld se refirió a su renuncia como abogada defensora de Juan Darthés. A continuación, se emitió el testimonio de Fernanda, una de las mujeres que denuncia a la abogada por presunto mal patrocinio. La abogada aclaró la situación y la naturaleza del pago, y explicó: “Técnicamente me tenía que pagar 50.000 dólares más IVA, porque había factura, era factura recibo”.

Con expresión molesta, Latorre la contradijo y expresó: “No señora, la factura es factura, y el recibo es recibo. El recibo te lo dice la palabra, es el instrumento que dice que recibiste el dinero, la factura es el instrumento por el cual facturás un honorario, un servicio”. Luego de discutir unos minutos sobre si la factura A también era un recibo, la esposa de Diego Latorre tomó partido por las mujeres que denunciaron a la abogada, y aseguró: “Ninguna de estas mujeres tiene ni factura ni recibo. Ahora hay 20 minas que un día se levantaron a ensuciarte, y todas mienten”.

Visiblemente molesta ante las opiniones vertidas por su compañera de panel, Rosenfeld sentenció: “Yo no voy a discutir con la señora Latorre. No voy a discutir con ella, vos no me enfrentás, vos discutís. Todos mienten literalmente. Yo te voy a decir algo, y no te burles”.

Latorre en ese momento le aseguró: “¡Vos te burlás de nosotras!”, y a eso la abogada respondió: “Yo no me burlo de nadie, soy la mujer más respetuosa…” pero una vez más, Yanina retrucó: “¿Sabés lo que es agarrar y burlarte de minas en estado de vulnerabilidad que están recién separadas y quieren un divorcio? Y vos les cajonéas el divorcio para ver la guita que conseguís. Ninguna de estas pobres se podía divorciar con vos, ¿por qué cambiaban de abogado, si sos tan buena y el terror de los maridos? Lo dicen, que te aprovechaste de ellas”.

Con la intención de rebatir las palabras de Latorre, la abogada respondió: “No me aproveché de nadie. Los expedientes hablan por sí solos. ¡No quiero que me interrumpas!”, pero Latorre le espetó: “¡¿Y quién sos para que no te interrumpa, querida?! Esto es un programa de televisión y hablamos entre todos. Yo hablo cuando quiero”. Frente a eso, Rosenfeld sentenció: “Sí, ya me di cuenta. No te voy a padecer”.

Más adelante, el tema siguió y cuando Ángel de Brito les preguntó si antes eran amigas, Rosenfeld dijo: “Me di cuenta que la relación con Yanina Latorre, era una cacerola a presión, me di cuenta que tenía mucha cosa acumulada”. Entre risas, Latorre opinó que la abogada “se victimizaba”, y agregó: “Yo tengo un tema que me caracteriza en el mundo del panel, y es que soy muy rápida contestando. Vos me buscás al aire, y yo te respondo, es como un talento. Soy lo más rápido que hay para contestar”.