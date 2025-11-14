Reflejo Jujuy – Secretaría de Trabajo consolida el crecimiento de entidades cooperativas y mutuales

Secretaría de Trabajo consolida el crecimiento de entidades cooperativas y mutuales

Nov 14, 2025 Locales 0

La Secretaría de Trabajo y Empleo, a través de la Dirección Provincial de Cooperativismo y Mutualismo, continúa desarrollando acciones destinadas a promover, acompañar y consolidar el crecimiento de entidades cooperativas y mutuales en todo el territorio provincial.

El Director Provincial de Cooperativismo y Mutualismo, Sergio Gabriel Pizarro, destacó el rol estratégico del organismo en el impulso a nuevas formas de organización del trabajo.

“Desde la Dirección brindamos asesoramiento y acompañamiento para la conformación de nuevas cooperativas y mutuales, entendiendo que son herramientas fundamentales para fortalecer el empleo y el desarrollo territorial”.

Además, señaló la importancia de garantizar la transparencia y regularidad de las entidades. “Se realiza el control y seguimiento legal y técnico de la documentación que deben presentar ante el INAES, asegurando así su regularización y correcto funcionamiento”, expresó.

Estas acciones, bajo directivas del Secretario de Trabajo de la Provincia, Andrés Lazarte, permite ampliar oportunidades laborales, fortalecer el entramado productivo local y promover modelos de trabajo basados en la solidaridad, la participación y el esfuerzo colectivo.

