Quién es María Becerra y 3 artistas centennials que no te podés perder

La cantante proveniente de Quilmes, Buenos Aires, es tendencia en todo el país. Además, tres artistas sub-21 para (re)descubrir: la universal Billie Eilish, Olivia Rodrigo y la argentina Nicki Nicole.

El pasado domingo, María Becerra la artista cenetennial y nacida en Quilmes, provincia de Buenos Aires, logró su coronación de éxito: cantó en vivo en los Premios Grammy 2022, junto al colombiano J Balvin. La joven argentina ha crecido a pasos agigantados en el ambiente de la música logrando colaboraciones con artistas de mucho renombre como J Balvin, Tini Stoessel y Cazzu, entre otros.

A continuación, un breve recorrido por las canciones más exitosas de María Becerra y artistas centennials, nacidas en el siglo 21. Consagradas o emergentes, Billie Eilish, Nicki Nicole y Olivia Rodrigo, son tres para escuchar y seguir muy de cerca: sus hits, logros en Youtube y reconocimientos del mundo.

María Becerra: la artista urbana que sorprendió en los Grammy

María Becerra es una cantante argentina, nacida en Quilmes, de pop urbano y trap latino de 22 años de edad. Su carrera musical comenzó en septiembre de 2019 cuando lanzó «222», su primer EP con tres canciones. Hasta ese entonces era youtuber.

Su carrera en la música se vio marcada por un rápido ascenso que la llevó a colaborar con artistas como Tini Stoessel —»High» y «Miénteme»—, Cazzu —»Animal»—, Khea —»Te necesito»—, Tiago PZK —»Cazame»—, Becky G —»Wow wow»—, Mau y Ricky —»Mal acostumbrao»—, Reik —»Los tragos»—, J Balvin —¿Qué más pues?— y Prince Royce —»Te espero»—, entre otros.

Billie Eilish: entre el Grammy y el Guinness

Billie Eilish… ¿acaso todavía alguien no la conoce? No es «una cantante pop» sino «la cantante pop» estadounidense de 20 años, ganadora de varios premios como 5 Grammy y 2 Guinnes World Records, entre otros. Para dimensionar el éxito que ha tenido a tan temprana edad, basta con decir que fue la responsable de la canción principal de «James Bond, No Time to Die» (2021), la úlima película del 007.

Y si esos datos no son suficientes para graficar su importancia dentro de la industria de la música, caben destacar sus 45.1 millones de suscriptores en YouTube y los casi 48 millones de oyentes mensuales en Spotify.