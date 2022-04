Esta mujer no sería otra que la ex sindicalista, política y diplomática argentina alineada con el kirchnerismo Alicia Castro quien habría puesto el grito en el cielo. Y según dos de sus vecinos, habría comentado que no le parecía bien la presencia de un actor tan cercano al gobierno demócrata del presidente Joe Biden. Y además agregaron que en realidad lo que más le molestaría no sería precisamente Robert De Niro sino la de Luis Brandoni, radical de toda la vida.

Robert De Niro participará en el rodaje de la serie de Disney ‘Nada’, junto a Luis Brandoni y Guillermo Francella. La ex sindicalista k Alicia Castro se opondría que a usen como locación el icónico edificio Kavanagh en el que reside ella, entre otros propietarios.

En tanto, tal parece que la posición de la ex sindicalista k de evidente buen pasar económico no sería compartida por el resto de los propietarios del icónico edificio porteño que supo ser uno de los primeros rascacielos de Buenos Aires. Porque trascendió que otra de las propietarias habría asegurado estar dispuesta a pagar para que Robert De Niro vaya a filmar el edificio. Es por eso que por estas horas habrá nuevas reuniones de consorcio para definir el permiso para que el genial actor internacional y los argentinos puedan rodar esta miniserie que constará de 5 capítulos.

La estrella internacional que viene a filmar a Buenos Aires con Luis Brandoni

En febrero de este año se conoció la noticia de que Robert de Niro vendría a Buenos Aires para filmar junto a Luis Brandoni y Guillermo Francella una serie, que se verá por la plataforma de streaming de Star Channel.

La ficción se titula «Nada» y contará con la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

El gran Robert de Niro protagonizará una nueva producción LATINOAMERICANA original de #StarPlusLA. Se trata de "Nada" la nueva serie Argentina que comenzará a producirse pronto. El actor Luis Brandoni también está confirmado para el elenco.