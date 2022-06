Piden colaboración para paciente jujeña trasplantada de hígado

A través de las redes sociales, la madre de la menor dio a conocer la difícil situación por la que atraviesan al tener que permanecer en la provincia de Buenos Aires por la delicada condición de salud de su hija y no contar con los recursos económicos suficientes.

La mujer no encontró otro medio, más allá de las redes sociales, para solicitar la colaboración de la comunidad y poder continuar con su hija en Buenos Aires. En la publicación la mujer dio a conocer que no cuentan con la cobertura de alojamiento a pesar de que su hija se encuentra dentro del programa incluir salud

La menor de edad que se encuentra internada en el Hospital Garrahan y piden ayuda para que sus padres puedan acompañarla durante la internación.

La menor es trasplantada de hígado y paciente del hospital Garrahan y actualmente se encuentra internada en la provincia de Buenos Aires ya que su estado de salud es muy delicado.

Por otro lado, la mujer detalló que el día 2 de junio, ella y la menor fueron trasladadas en el avión sanitario de Jujuy a Buenos Aires, pero no cuentan con alojamiento por lo que indicó: “Lo único que estoy pidiendo es que nos paguen alojamiento no estamos bien económicamente no tenemos para pagar, si nosotros tuviéramos los recursos suficientes no estaríamos pidiendo nada”.

Cómo ayudar a la pequeña jujeña

Para todos aquellos que quieran colaborar con los padres de la menor, lo pueden hacer a través del CBU 2850215340095047322848 a nombre de Xiomara Sosa o comunicándose con Rosa al número 3884144665.

¿Qué es Incluir Salud?

Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad de asistencia financiera a las provincias que se adhieran, las cuales administran los fondos mediante las Unidades de Gestión Provincial (UGP), para brindar servicios de salud a las personas afiliadas a través de la red pública de prestadores y garantizar que todas las personas titulares de la Pensión no Contributiva (PNC) puedan acceder a una atención de calidad independientemente de donde vivan. Actualmente se encuentran adheridas al programa la totalidad de las provincias del territorio nacional.

¿Cuáles son los beneficios de Incluir Salud?

Además de garantizar el acceso a los Centros de Atención de Salud Primaria y los Hospitales, el programa Incluir Salud brinda: prestaciones para discapacidad, salud mental, diálisis, trasplantes, hemofilia, y enfermedades poco frecuentes.

Día del paciente trasplantado

Cada 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

El objetivo es fomentar una cultura de donación de órganos y dar una oportunidad de vida a pacientes en espera de una oportunidad de seguir viviendo. Muchos de estos pacientes son crónicos o terminales, y las donaciones y los trasplantes son su última alternativa de vida.