Pakistán le declaró la guerra al gobierno talibán de Afganistán y bombardeó Kabul

Luego de varios días de bombardeos, el conflicto escaló a un enfrentamiento bélico.

Pakistán declaró la guerra a Afganistán este jueves después de una serie de bombardeos en la frontera. Es el punto de tensión más importante entre ambos países desde que los talibanes llegaron al poder.

“Nuestra paciencia se ha terminado. A partir de ahora, entramos en guerra con ustedes”, indicó el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, dirigiéndose a Afganistán en un mensaje en la red social X.

Tensión en la región: cronología de una serie de ataques

Pakistán llevó a cabo una serie de ataques aéreos en Kabul y en otras dos provincias afganas en las últimas horas, según el portavoz del gobierno de Afganistán. Este ataque se produjo horas después de que Afganistán lanzó un ataque transfronterizo contra Pakistán en la más reciente escalada de violencia entre los países vecinos.

Al menos tres explosiones se escucharon en Kabul. Pero, de acuerdo con información de AP, hasta el momento no existe información sobre la ubicación exacta de los ataques en la capital afgana, ni sobre posibles víctimas. El portavoz del gobierno Zabihula Muyahid aseguró que Pakistán también llevó a cabo ataques aéreos en Kandahar, al sur, y en la provincia sureste de Paktia.

Dos altos funcionarios de seguridad paquistaníes señalaron a AP que el ejército de Pakistán llevó a cabo ataques aéreos dirigidos a lo que describieron como instalaciones militares en las provincias de Kabul, Kandahar y Paktia, presuntamente destruyendo dos bases de brigada. No mencionaron posibles víctimas. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizados a dar declaraciones oficiales a los medios.

Afganistán afirmó que su ejército lanzó su ataque transfronterizo hacia Pakistán la noche del jueves en represalia por los bombardeos del domingo que llevó a cabo Islamabad contra zonas fronterizas afganas, y aseguró haber capturado más de una docena de puestos del ejército paquistaní.

El gobierno de Pakistán, que aseguró que los bombardeos del domingo pasado estaban dirigidos a extremistas que se refugiaban en la zona, describió las acciones afganas del jueves como un ataque no provocado y desestimó las afirmaciones de que se hubieran capturado puestos del ejército.

El secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamado a las dos partes a proteger a los civiles, como lo exige el derecho internacional, y “a seguir buscando una resolución a cualquier diferencia mediante la diplomacia”, dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.