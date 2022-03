Oscar 2022: el comunicado de la Academia de Hollywood tras el golpe de Will Smith a Chris Rock en plena ceremonia

Si bien muchos creyeron que se trataba de un paso de comedia de dudoso gusto, el clima se volvió tenso cuando el presentador intentó ponerle humor a la situación -”Will Smith me pegó una flor de paliza”- y su colega, ya de regreso a su asiento comenzó a gritar a viva voz: “Mantené el nombre de mi esposa lejos de tu puta boca” (“Keep my wife´s name out of your fucking mouth”). La expresión en el rostro de Smith, que no podía ocultar una furia evidente, desencajó a los presentes, que en ese instante comprendieron que lo sucedido no fue ningún chiste, y que realmente el actor le había pegado al presentador.