Modernización avanza en la implementación del Portadocumento de Salud para afiliados del ISJ

Con esta herramienta se busca dejar atrás la burocracia del papel, unificando los antecedentes médicos de manera ágil y confiable, y garantizando la disponibilidad de datos para mejorar la atención y la toma de decisiones en el ámbito sanitario.

Este avance fortalece la articulación con los distintos sectores profesionales de la salud, generando un espacio de cooperación que favorece una implementación más efectiva del Portadocumento de Salud.

De esta manera, la iniciativa cumple con los objetivos del gobernador Carlos Sadir de impulsar la modernización del Estado como eje estratégico de gestión, poniendo a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas y consolidando un modelo innovador que promueve transparencia, eficiencia y la mejora en la calidad en los servicios que benefician a la gente.