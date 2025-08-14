Llega una nueva edición de la Feria Medieval Jujuy

Además, contará con alrededor de 90 stands de artesanos, diseñadores, productores gastronómicos y creadores locales, generando oportunidades de visibilidad, venta y conexión con el público.

Los visitantes también podrán recorrer un gran mercado artesanal con productos inspirados en la Edad Media y la fantasía épica, disfrutar de propuestas gastronómicas especialmente pensadas para la ocasión, y participar de torneos y demostraciones que recrean costumbres y destrezas de siglos pasados.

Las entradas se pueden conseguir en el acceso al predio. Se recomienda asistir con vestimenta temática para vivir la experiencia en su máxima expresión.

Más información en: Instagram @feriamedievaljujuy. Facebook Feria Medieval Jujuy.