La Ciudad descarta por ahora dejar de usar el barbijo en espacios cerrados

Fernán Quirós dijo que lo evaluarán en las próximas semanas, según la evolución de contagios. Desde hoy, la provincia de Buenos Aires liberó el uso de tapabocas en escuelas y lugares de trabajo

El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, dijo que, por el momento, se mantendrá el uso obligatorio de barbijos en espacios cerrados como lugares de trabajo, comercios y oficinas públicas porteñas . Sin embargo, explicó que la medida se seguirá evaluando en las próximas semanas según la situación epidemiológica.

Así la estrategia sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires marca diferencia con las medidas anunciadas por la provincia de Buenos Aires . Ayer, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que a partir de hoy será optativo el uso de tapabocas en espacios laborales, recreativos y educativos. De todos modos, aclaró que en el transporte público seguirá siendo obligatorio.

“Hasta ahora los sitios donde no es obligatorio el uso de barbijo en la Ciudad son todos los lugares abiertos y en el entorno escolar para los niños, seguiremos evaluando semana a semana en qué momento podemos dar otros pasos ”, señaló Quirós en su habitual conferencia de prensa semanal.

El funcionario anticipó que esta medida será evaluada en el futuro: “Probablemente en los próximos días o semanas, de acuerdo a las evaluaciones que hagamos, iremos comunicando cuáles son las mejores estrategias para cada semana”.

Los indicadores de los contagios de COVID-19 en CABA son alentadores, Quirós indicó que éste es “un momento de poca circulación viral” y que el promedio diario de contagios es de “300 y 200 nuevos enfermos, este es el piso histórico que hemos tenido durante la pandemia” .

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, Kreplak resaltó que el distrito lleva “10 semanas de descenso sostenido de casos de COVID-19, el brote adelantado de influenza controlado, la campaña de vacunación contra la gripe iniciada y más del 95% de la población inmunizada contra el coronavirus. Con la llegada de los primeros fríos, la circulación de nuevas variantes, las clases presenciales y sin ningún aforo ni restricción, los casos no aumentan y estamos en una buena situación epidemiológica”.

La variante recombinante XE

Hasta la aparición de la variante Ómicron, identificada por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2021, existía un desfasaje temporal de las olas de la pandemia entre Europa y América, y la situación epidemiológica en el viejo continente anticipaba lo que iba a ocurrir aquí unos meses después.

“ Ómicron sincronizó temporalmente la pandemia en todo el mundo , por dos motivos, por el grado de contagiosidad que tiene y segundo porque ya a esta altura el mundo volvió a su interconexión histórica”, apuntó el titular de la cartera sanitaria porteña y agregó: “Es lógico pensar que las variantes que vayan a circular en el futuro, rápidamente van a circular también por nuestro territorio”

Con respecto a la nueva variante recombinante XE que vigila la Organización Mundial de la Salud, Quirós expresó que “al día de hoy XE no es más que una nueva subvariante de la familia Ómicron y no hay evidencia de que traiga alguna diferencia significativa en relación al (sublinaje de Ómicron) BA.1, que ya circuló por nuestro país, y al (sublinaje de Ómicron) BA.2, que tiene grado de circulación en la Ciudad de Buenos Aires y esta variante XE que aún no hemos detectado aquí, pero seguro en breve estará”.

Fuente:Infobae